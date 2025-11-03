Обвинение в тормоз на снимките на "Stranger Things": Мили Боби Браун жертва на свой колега

Мили Боби Браун е обвинила своя колега от сериала "Stranger Things" Дейвид Харбър в тормоз и унижение на снимачната площадка на хитовия сериал на Netflix, според скорошна информация, която разтърси Холивуд. 21-годишната актриса, известна с ролята си на Илевън, е подала официална жалба до Netflix преди началото на продукцията на петия и последен сезон на сериала. Източници са споделили пред "Daily Mail", че жалбата на Браун съдържа "много страници" с обвинения, в които подробно се описват месеци напрегнати срещи на снимачната площадка. Вътрешното разследване е протекло тихо, но резултатите от него не са били оповестени публично.

Снимка: Getty Images

Представителите на Браун, Харбър и Netflix все още не са коментирали обвиненията. Източници твърдят, че по време на снимките на финала Браун е била придружена от лична охрана, която да гарантира нейния комфорт и защита. Важно е да се отбележи, че жалбата не включва никакви твърдения за сексуално неправомерно поведение от страна на Харбър.

Още: Мили Боби Браун и Джейк Бон Джоуви осиновиха момиченце

Харбър отдавна е централна фигура в "Stranger Things", където играе ролята на грубия, но грижовен полицейски шеф Джим Хопър, който е като баща за героинята на Браун. Извън екрана обаче отношенията между двамата изглежда са станали напрегнати.

През 2021 г. Харбър описа чувството си на дълбока загриженост за Браун, като в подкаста "That Scene with Dan Patrick" сподели, че я познава откакто е на 12 години и винаги се е тревожил за внезапната ѝ слава. "Изпитвам истинско чувство на загриженост за нея", каза той тогава. Сега тези коментари звучат много по-различно в светлината на последните обвинения.

Бурни събития с наближаването на последния сезон

Снимка: Getty Images

Скандалът около Харбър идва точно когато Netflix се готви да пусне "Stranger Things 5", чиято премиера е насрочена за края на ноември. Източници от компанията твърдят, че се очаква последната част да бъде една от най-гледаните, като се надява да завърши научнофантастичната сага с успех, въпреки бурните събития извън екрана.

Още: Мили Боби Браун: Журналистите ми се подиграват, че се превръщам в жена (ВИДЕО)

Към публичните предизвикателства на Харбър се добавя и неотдавнашната му раздяла с певицата Лили Алън. Двамата, които се ожениха през 2020 г., според информациите са се разделили по-рано тази година след слухове за изневяра. Алън изглежда се позовава на раздялата в новия си албум "West End Girl", с текстове, намекващи за предателство и "двойствен живот".

Още: Уинона Райдър: Не предполагах, че "Stranger Things" ще стане такъв хит

Въпреки раздялата им, източници твърдят, че Алън е подкрепила Харбър по време на разследването на Netflix, описвайки го като "брутален период" и за двамата, пише "Marca".