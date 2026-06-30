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Папараците са нащрек: Тейлър Суифт и Травис Келси се женят тази седмица?

30 юни 2026, 9:50 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Папараците са нащрек: Тейлър Суифт и Травис Келси се женят тази седмица?

Американската поп звезда Тейлър Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси може да сключат брак тази седмица, предаде Ройтерс, позовавайки се на американски медии. Двамата не са направили официално изявление, а точна дата и място за сватбата не са потвърдени. Според публикации във в. "Ню Йорк таймс" има издадени разрешителни, както и други документи, които показват, че вероятно венчавката на Суифт и Кейси в Манхатън ще е в края на седмицата.

Въпреки липсата на официално потвърждение, новината предизвика огромен медиен и обществен интерес в САЩ, където двамата са сред най-популярните публични личности.

Снимка: Getty Images

Фенове очакват сватбата на звездната двойка

Суифт, носителка на множество награди "Грами", и Келси, един от водещите играчи в Националната футболна лига (NFL), обявиха годежа си през август миналата година, след като връзката им дълго време беше под светлините на прожекторите и бе следена от медии и фенове.

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Двамата често са наблюдавани на публични събития - Суифт на мачове на "Канзас Сити Чийфс", а Келси на нейни концерти в рамките на турнето Eras Tour, което е сред най-успешните концертни прояви в историята на музиката.

Според анализатори интересът към двойката се дължи на съчетанието между музикалната и спортната им популярност, както и на многобройните им почитатели.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Медии отбелязват, че ако сватбата им се състои, то вероятно събитието ще бъде сред най-следените светски прояви на годината, макар към момента да няма информация дали то ще бъде публично достъпно, допълва Ройтерс, цитирани от БТА.

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Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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