27 август 2025, 07:23 часа 0 коментара
Звездна еуфория! Тейлър Суифт се сгоди (СНИМКИ)

Световната попзвезда Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси официално обявиха годежа си с общ пост в Instagram. Двамата публикуваха романтични снимки от предложението, включително близък кадър на ослепителния диамантен годежен пръстен на певицата. Суифт добави шеговит надпис към снимките: "Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят."

Любовта на Суифт и Келси 

Историята на двойката започва през лятото на 2023 г., когато Келси спомена, че е присъствал на концерт от турнето "Eras Tour" на Суифт. Няколко месеца по-късно, през септември 2023 г., те официално оповестиха връзката си. Оттогава двамата се превърнаха в една от най-обсъжданите звездни двойки в света, следени както от фенове, така и от медиите.

Снимка: Getty Images

Засега няма обявени подробности за сватбата, но новината за годежа предизвика огромна вълна от реакции сред милионите им почитатели по света.

Новините около Тейлър Суифт

Напоследък около певицата новините валят една след друга. Преди да стане ясно, че е сгодена с своя любим, Тейлър Суифт обяви, че издава нов албум и посочи дата, на която феновете ѝ да го очакват - 3 октомври. Новината тя съобщи по време на участието в подкаста "New Heights", чиито водещи са нейният годеник - състезателят по американски футбол Травис Келси, и брат му Джейсън.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
