Певицата Нина Николина обясни защо пази личния си живот в тайна

Нина Николина е от онези родни изпълнителки, чиято музика съчетава българския фолклор с модерното звучене. Въпреки че е отдала живота си на музикалната си кариера, тя не спира да се развива и в други насоки, като наскоро се дипломира в НАТФИЗ в специалността "Публична реч". И както самата тя признава - винаги иска да добави по още нещо. "Записах тази специалност, защото преди повече от година започнах проектa "Любовни народни песни", в който разказвам различни истории. Любовните народни песни са малко пиперливи, понякога еротични. В българския фолклор има цял дял "Нефелити песни", предавани от уста на уста заради "по-мръсния" си текст. Затова записах тази специалност", обясни Нина в интервю за NOVA (в "Тук и сега").

Певицата уточни, че годината за нея е била доста натоварена, но е категорична, че не иска да спира с нищо от това, с което се е захванала. "Всичко минава бързо, защото си много зает, но пък остава в историята", категорична е тя.

"Много хора смятат, че народната музика няма функция в съвременния живот, но аз вярвам в обратното. Песните се пеят на диалект и често не се разбират, затова започнах да разказвам техните истории – вътре има басни, поуки, сюжети, които са актуални и днес", каза Нина Николина.

Тя говори и за отражението на публичността върху личния ѝ живот, като сподели, че никога не ѝ е пречела, но "човек трябва да е известен с това, което прави". "Аз съм певица, не инфлуенсър. Личният ми живот няма място там".

За Нина Николина майчинството е най-високият връх за една жена. "Опитвам се да възпитавам двете си дъщери да бъдат целеустремени и последователни. Не е лесно – социалните мрежи изместват книгите и нормалното любопитство, с което ние израснахме. Но виждам, че когато им предлагам изкуство – театър, балет – никога не отказват. И идват с интерес. Значи има смисъл".

