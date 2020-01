Пожарите в Австралия, Иран и правата на жените - посланията на "Златните глобуси" (ВИДЕО)

Горските пожари в Австралия, Иран и правата на жените - това бяха темите на "Златните глобуси". По традиция някои от артистите използваха камерите, за да отправят своите послания към всички.

Jennifer Aniston delivered this message on behalf of @russellcrowe calling for greater action on climate change. She was joined by other celebrities showing their support in the wake of Australia’s devastating bushfires #GoldenGlobes #bushfireaustralia pic.twitter.com/tFjcdH0cw1 — SBS News (@SBSNews) January 6, 2020

Joaquin Phoenix’s reaction to winning The Golden Globe Award for Best Performance by an Actor in a Motion Picture Drama! pic.twitter.com/KCGJimZ5ji — Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 6, 2020

#PHOTOS | Joaquin Phoenix during his acceptance speech for The Golden Globe Award for BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE - DRAMA for Joker pic.twitter.com/6sworU14KP — Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 6, 2020

‘Women 18 to 118, when it is time to vote, please do so in your own self-interest. It’s what men have been doing for years.’ — Watch Michelle Williams take a stand for reproductive freedom while accepting her Golden Globe pic.twitter.com/dMqTw5fdQR — NowThis (@nowthisnews) January 6, 2020

Мишел Уилямс, Патриша Аркет, Хоакин Финикс и други победители се възползваха от възможността да говорят директно на събралите се и милионите зрители по света. Приемайки наградата за ролята си в "Законът", Патриша Аркет коментира пожарите в Австралия и военната операция на Доналд Тръмп, при която загина ген. Касем Сюлеймани Когато погледнем назад към тази нощ, Аркет каза: "Ще видим държава на ръба на войната, Съединените американски щати, президент, който изпраща заплаха за 52 бомби, включително върху културни обекти ." "Младите хора рискуват живота си, пътувайки по целия свят, хората не знаят дали бомбите ще паднат върху главите на децата им. А Австралия гори“, каза тя. "И така, докато обичам децата си толкова много, умолявам всички да им дадем по-добър свят."Тя не беше първата, която създаде тежката ситуация в Австралия . В началото Русел Кроу спечели най-добрия актьор в ограничена поредица за "Най-силен глас". Но той не беше там, за да приеме: Той реши да остане в дома си в Австралия, без да се притеснява от пожарите. Вместо това той изпрати съобщение, което беше прочетено от негово име от Дженифър Анистън. "Не се заблуждавайте, трагедията, която се развива в Австралия, се основава на промените в климата", пише той. "Трябва да действаме въз основа на науката, да преместим глобалната си работна сила към възобновяема енергия и да уважаваме нашата планета за уникалното и невероятно място, на което се намира. По този начин всички имаме бъдеще."По-късно Елън Дедженерес, приемайки наградата "Карол Бърнет" за постижение за живот, започна с думите: "Австралия, обичам те. Сърцето ми излиза на всички, които страдат в Австралия, на всички животни, които сме изгубили."Хоакин Финикс, който спечели една от последните награди за вечерта - тази за най-добър актьор в драма - за ролята си в „Жокер“, каза, че "не иска да разтърси лодката, но че лодката вече е разклатена". "Наистина е хубаво, че толкова много хора са изпратили своите добри пожелания до Австралия, но ние трябва да направим повече от това", каза Финикс. "Да се ​​надяваме, че можем да бъдем обединени и всъщност да направим някои промени. Чудесно е да гласуваме, но понякога трябва да поемем тази отговорност върху себе си и да правим промени и жертви в собствения си живот ", каза той. "Не трябва да водим частни самолети до Палм Спрингс за наградите."Мишел Уилямс говори за правото на жените да избират и необходимостта да гласуват. Тя спечели Златен глобус за най-добра актриса в сериал или телевизионен филм за „Fosse / Verdon“. Уилямс помоли жените да гласуват за техните интереси, като говорят лично за значението на правата на жените и репродуктивната свобода."Като жени и като момичета, с телата ни могат да се случат неща, които не са наш избор", каза тя и добави колко щастлива е имала предимно контрол върху събитията от живота си. "Не бих могла да направя това, без да използвам правото на жена да избира - да избере кога да имам децата си и с кого", каза тя, като призна, че не всеки избор на жена изглежда същото, но че сме обвързани с основополагащ принцип на свободата на страната. "Жени, 18 до 118, когато дойде време да гласувате, моля, направете това в свой собствен интерес", продължи тя. "Това е, което мъжете правят от години, поради което светът изглежда толкова много като тях." През изминалите години победителите и презентаторите на Globes бяха по-единни в посланията си , предава "New York Times". През 2018 г. участниците проявиха солидарност с движенията #MeToo и Time's Up, като почти всеки гост беше облечен в черно. Много победители - включително Елизабет Мос, Лора Дърн и Франсис Макдорманд - използваха своите речи, за да се обявят срещу сексизма и важността да говориш истината за властта.