Поставиха ми грешна диагноза: Селена Гомес не се срамува от проблемите с психичното здраве

06 март 2026, 16:10 часа 0 коментара
Селена Гомес отново откровено говори за своята борба с проблемите, свързани с психичното здраве и как е стигнала до правилната диагноза - биполярно разстройство. В подкаста "Friends Keep Secrets" заедно със съпруга си Бени Бланко Гомес сподели, че първоначално е била погрешно диагностицирана, което е затруднило процеса на лечение. "Знаех, че нещо не е наред, но мисля, че бях погрешно диагностицирана", призна тя. "Хората просто предполагаха, а аз опитвах различни терапевти. Всичко това е наистина сложно."

Продължавайки да обяснява, че намирането на правилната диагноза и лечение е изисквало преминаване през "множество различни хора", актрисата от "Murders in the Building" подчерта колко е важно да се помни, че "не можеш просто да се откажеш".

Подкрепата

Бланко допълни, че въпреки усилията и лечението, Гомес все още понякога изпитва "моменти на мания", които не осъзнава в реално време. "Тя започва да осъзнава, че това се случва, след като вече е настъпило, а понякога дори не помни, когато се случва", обясни музикалният продуцент. Той подчерта колко деликатно е да се подкрепя човек в такива моменти – дори при максимално внимание и грижа.

В отговор на това, Селена поясни, че никога не се е срамувала от проблема си. "Изобщо не се срамувам, защото вече мога да ги усетя малко по-бързо", каза тя, цитирана от "People", и отбеляза разбирането, което получава от съпруга си в критичните моменти. 

С времето тя научава повече за това как биполярното разстройство влияе на ежедневието ѝ. Певицата вече успява да живее живота си по-свободно от всякога.

Гомес описва миналото си като смесица от страх, любов и страст – непоследователни и понякога хаотични реакции. Но днес, с правилната диагноза и подкрепа, тя се чувства по-уверена и свободна да живее живота си пълноценно.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
