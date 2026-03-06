Изненада: Любима холивудска двойка с рядка обща поява след повече от 10 години (ВИДЕО)

Актьорът Райън Гослинг и партньорката му Ева Мендес направиха рядка съвместна публична поява, след като се появиха заедно в популярното вечерно шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Поводът беше не само представянето на новия филм на Гослинг "Project Hail Mary", но и специална изненада за 52-рия рожден ден на Мендес.

Ryan Gosling and Eva Mendes Surprise with Their First Official Appearance Together in Over a Decade https://t.co/5xDYOXSq2n — People (@people) March 6, 2026

Неочаквано

По време на предаването Гослинг покани публиката да изпее "Честит рожден ден" на актрисата, която се намираше зад кулисите. Когато тя излезе на сцената под бурните аплодисменти на зрителите, актьорът я хвана за ръка и двамата се качиха заедно при водещия Джими Фалън.

Мендес благодари на присъстващите учители и ученици в публиката за тяхното влияние и с усмивка попита Фалън дали тази част ще бъде изрязана от предаването. Той обаче се пошегува, че това няма да се случи. Малко след това водещият обяви още една изненада – училищният маршируващ оркестър от гимназията North Bergen в Ню Джърси излезе на сцената и изпълни "Happy Birthday", като развя знаме с надпис "Честит Рожден Ден, Ева!". Докато конфети се сипеха над сцената, Гослинг ръкопляскаше и пееше заедно с музикантите, а Мендес му благодари с целувка по бузата.

Появата им пред публика идва повече от десет години след последната им съвместна поява на червен килим – през 2013 г. на премиерата в Ню Йорк на филма "The Place Beyond the Pines". Именно по време на снимките на тази лента през 2011 г. двамата се запознават и започват връзка. Оттогава те рядко се появяват заедно на публични събития.

