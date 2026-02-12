Никоя жена не трябва да получава такъв подарък

Подаръците са начин да покажем внимание, грижа и уважение. Те могат да зарадват, да изненадат или да вдъхновят, но могат и да наранят, ако не са внимателно подбрани. Особено когато става дума за жени, жестът трябва да бъде съобразен с личните граници и чувства, а не да носи критика или натиск. Това е добре познато и за актрисата Марго Роби. Тя коментира този въпрос в оживено видео интервю с музикантката Чарли Ек Си Екс за Complex. Роби сподели за един от първите си моменти в Холивуд, когато неин колега ѝ подарил книга, озаглавена "Защо френските жени не пълнеят". Подаръкът, който трябвало да бъде жест на внимание, всъщност ѝ казвал да се храни по-малко – послание, което било повече обида, отколкото съвет. А реакцията ѝ в онзи момент дори включвала ругаене, породено от възмущение.

Звездата от "Барби" не назовава въпросния актьор по име и уточни, че това се е случило доста отдавна. "Нямам никаква представа къде въобще би могъл да е сега.", каза Марго.

Шокът на Чарли

Оказва се, че не само актрисата е останала разочарована. Британската поп звезда Чарли разказа за зловещ подарък, който е получила преди време от свой фен - "малък буркан с пепелта на майката му", обясни тя за шокиращия случай.

Припомняме, че носителката на номинация за "Оскар" Марго Роби е в главната роля в "Брулени хълмове", чиято премиера бе в Лондон преди няколко дни (адаптация на класическия роман на Емили Бронте от писателката и режисьорка Емералд Фенъл). За новия филм оригиналната музика е дело именно на певицата Чарли.

