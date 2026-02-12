Дамите в "Ергенът" се настаняват в имението на Жената Чудо Гал Гадот

Новият сезон на романтичното риалити "Ергенът" отново отвежда зрителите на едно от най-екзотичните и вдъхновяващи места в света – перлата на Индийския океан, Шри Ланка. За втора поредна година любовното приключение се развива сред спиращи дъха пейзажи, екзотична култура и атмосфера, създадена за големи емоции.

Този сезон дамите ще обитават впечатляващо имение, разположено само на крачка от легендарния Гале Форт и извисяващо се над уединена лагуна с гледка към Индийския океан. Мястото не е просто дом, а сцена за романтика, драма и съдбовни избори. Имението пази тайните на световни знаменитости и е било предпочитано убежище за спокойствие и вдъхновение от холивудската звезда Гал Гадот.

Снимка: bTV

Архитектурата на сградата впечатлява с изискан колониален стил, в който английското благородство среща холандския дизайн. Всеки детайл допринася за усещането за лукс, елегантност и неподправена екзотика – атмосфера, която превръща всяка секунда в обещание за голямо любовно приключение.

Още: Защо трябва да имаме "Ергенът"?

Сред пищните градини на имението, обгърнати от аромат на канела и нежния шум на вълните, ще се провеждат коктейлите и едни от най-емоционалните моменти в сезона. Именно тук ще се раждат приятелства, ще прехвърчат искри, ще се вземат трудни решения и ще започнат цели три любовни истории.

Един от най-атрактивните кътчета на имението води към живописна лагуна, свързана с река Джин, а само на метри от нея се разкрива безкрайният Индийски океан. В близост могат да се видят и емблематичните за Шри Ланка колци за риболов – автентичен и вековен начин на препитание, който придава допълнителен колорит на локацията.

Снимка: bTV

Интериорът на имението напомня художествена галерия – с подбрани артефакти, скулптури и символи от местната култура, които допълват усещането за уникалност и стил.

Още: Бързи срещи дават старт на "Ергенът" 5 след броени дни

Особено драматична роля ще имат стълбите на имението – мястото, на което дамите ще очакват с трепет дали ще получат роза от някой от тримата нови ергени. Тази година те обещават още повече напрежение, емоции и незабравими телевизионни моменти.

Снимка: bTV

С всичко това новият сезон на „Ергенът“ се очертава като едно от най-зрелищните и романтични телевизионни събития, което ще потопи зрителите в свят на екзотика, страст и съдбоносни избори.