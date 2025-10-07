Умишлено премълча: Какво не каза Тейлър Суифт на сватбата на Селена Гомес

По време на участието си в шоуто "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" в понеделник, 6 октомври, поп звездата Тейлър Суифт коментира речта си за сватбата на Селена Гомес и Бени Бланко. Изпълнителката, която триумфира с премиерното си филмово събитие, сподели, че на празненството и сватбената церемония не е споменавала годежа си с NFL звездата Травис Келси, защото е искала цялото внимание да бъде насочено към булката в нейния специален ден.

"Най-прекрасното видение"

В сегмент, в който Суифт развенчава слухове с водещия Джими Фалън, тя беше попитана дали наистина е казала на 33-годишната Гомес по време на сватбата: „Изпревари ме на олтара.“ Суифт отрече това да е вярно, като обясни: „Наистина държах реч, но съвсем умишлено избягвах да споменавам нещо за годежа ми". Тя уточни, че си е обещала да не изтъква себе си чрез своя годеж. "Казах си, че няма да го споменавам изобщо".

Колкото до булката, Суифт коментира приятелката си Селена Гомес с възхищение.

"Видях я като най-елегантната, най-прекрасната - не само булка, а истинско видение, което някога съм виждала в живота си. Никога не съм виждала нещо толкова красиво, колкото тя беше в сватбения ѝ ден", говори Тейлър за сватбата на Гомес с музикалния продуцент Бени Бланко.

Тейлър Суифт сподели също, че по време на речта си на сватбата е показала и някои стари снимки от годината, в която се е запознала със Селена, с което е направила препратка към тогавашния им стил на обличане под формата на лека закачка.

