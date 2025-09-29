Селена Гомес каза "Да" на Бени Бланко на тайна сватба (СНИМКИ)

Американската певица и актриса Селена Гомес се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко. Тайната церемония е била в събота (27 септември) в Санта Барбара, Калифорния. Новината обяви самата тя в социалните мрежи, като публикува серия от романтични снимки от сватбената церемония. "Моята съпруга в реалния живот", коментира 37-годишният Бланко под публикацията на 33-годишната Гомес в Instagram.

Снимките показват младоженците в обгръщане, като Селена е облечена в елегантна булчинска рокля с халтер дизайн от Ralph Lauren, а Бени - в черен смокинг. Певицата, която е избрала къса прическа боб, сподели и кадри от булчинския си букет и красивата обстановка на церемонията.

Според списание "Вог", на церемония са присъствали около 170 гости, включително близки приятели и семейство. Сред поканените се предполага, че са били световноизвестната певица Тейлър Суифт със своя приятел Травис Келс, както и колегите на Гомес от сериала "Убийства в сградата" Стив Мартин и Мартин Шорт.

Двойката се сгоди през декември 2024 г.