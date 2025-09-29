Войната в Украйна:

Селена Гомес каза "Да" на Бени Бланко на тайна сватба (СНИМКИ)

29 септември 2025, 06:45 часа 0 коментара
Селена Гомес каза "Да" на Бени Бланко на тайна сватба (СНИМКИ)

Американската певица и актриса Селена Гомес се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко. Тайната церемония е била в събота (27 септември) в Санта Барбара, Калифорния. Новината обяви самата тя в социалните мрежи, като публикува серия от романтични снимки от сватбената церемония. "Моята съпруга в реалния живот", коментира 37-годишният Бланко под публикацията на 33-годишната Гомес в Instagram.

Снимките показват младоженците в обгръщане, като Селена е облечена в елегантна булчинска рокля с халтер дизайн от Ralph Lauren, а Бени - в черен смокинг. Певицата, която е избрала къса прическа боб, сподели и кадри от булчинския си букет и красивата обстановка на церемонията.

Според списание "Вог", на церемония са присъствали около 170 гости, включително близки приятели и семейство. Сред поканените се предполага, че са били световноизвестната певица Тейлър Суифт със своя приятел Травис Келс, както и колегите на Гомес от сериала "Убийства в сградата" Стив Мартин и Мартин Шорт.

Двойката се сгоди през декември 2024 г.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Селена Гомес сватба Бени Бланко
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес