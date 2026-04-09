Разтърсваща семейна драма в "Hell's Kitchen": Не съм мамино синче (ВИДЕА)

Поредна лична семейна история развълнува феновете на риалити формата "Hell's Kitchen". След скандалната целувка тази седмица, още един от участниците бе разтърсен емоционално, а повод за това бе доста личен. Цветомир получи съобщение от своята майка чрез шеф Ангелов, което видимо го разклати. Техните отношения са повече от обтегнати, но кой ли син не би се радвал да чуе, че неговите родители са истински горди с него?​

"В такива отношения сме, защото тя видя, че аз започвам да изграждам мое семейство и да се отделям. Аз вече не съм маминото синче, за което се е грижила толкова време... Най-редното е да оставиш един човек да си чупи главата и да е щастлив, а не да се месиш в личния му живот, да го обиждаш и да се подиграваш дори.", разказа младият кулинар.

Зрителите станаха свидетели и на емоционалната среща между майка и син - първа крачка в оправянето на отношенията им.

Поредният елиминиран

Майсторът на месни блюда и специалитети Милорад Младенович беше елиминиран от "Hell’s Kitchen" в сряда вечер (8 април). Сръбският кулинар допусна ключови грешки по време на поредната напрегната вечерна резервация в ресторанта на шеф Виктор Ангелов и се прости с мечтата си за голямата победа в надпреварата.

Сините и Червените започнаха своя нов ден в Кухнята на Ада с посещение на град Банкя, където се изправиха едни срещу други в нажежен сблъсък на колела. Въпреки спечеленото си предимство, участниците от Синята кухня не успяха да се доберат до победата. Това донесе номинация за ветерана Стефан и участие на отбора в ежеседмичния мастърклас.

Там участниците взеха урок по азиатска кухня от шеф Тацухико Такахаши, представил многокомпонентното ястие Тен Дом. Най-умело със задачата се справи професионалистът Йордан, който заслужи и имунитет. С оранжева престилка пък се сдоби неговият сериозен опонент Милорад, което застраши и място му в голямата игра.

Вечерната резервация предостави възможност на номинираните да поведат двете противоположни кухни по пътя към победата. Стефан застана начело на Червените, докато Милорад се довери на своите колеги от Сините. Въпреки неувереността на ветерана той и Червените успяха да издадат всички поръчки успешно преди своите съперници, което коства и куртката на темпераментния сръбски готвач.