Войната в Украйна:

AI "възкръсване" за Ози Озбърн: Попитайте го всичко, за което се сетите

24 май 2026, 8:54 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
AI "възкръсване" за Ози Озбърн: Попитайте го всичко, за което се сетите

AI аватар на починалата рок легенда Ози Озбърн ще бъде достъпен за широката публика по-късно това лято, след като семейството му даде разрешение за проекта. Новината беше обявена от съпругата му Шарън и сина му Джак на Licensing Expo в Лас Вегас. В партньорство с компанията Hyperreal е създаден дигитален Ози Озбърн, който ще се появи в патентовани холопортационни устройства Proto Luma в естествен ръст, оборудвани с обемен дисплей и разговорен изкуствен интелект.

"Можете да питате Ози каквото искате и той ще ви отговори с гласа си - а отговорите ще бъдат това, което Ози би казал", заяви Шарън Озбърн. Главният изпълнителен директор на Hyperreal Ремингтън Скот посочи, че "всеки елемент на аватара е изграден изключително от автентичен, одобрен изходен материал, контролиран от хората, които го обичат най-много".

Тепърва ще виждаме аватари на покойници

Това не е първият подобен проект на Hyperreal - миналата година компанията създаде AI аватар на Стан Лий за Los Angeles Comic Con. В по-широкия контекст на т.нар. AI "възкресявания" актьорът Вал Килмър ще се появи в AI форма в предстоящия филм "As Deep as the Grave", което предизвика полемики, но беше защитено от дъщеря му Мерцедес, припомня БГНЕС.

Още: Тръмп пак почна с AI подвизите: Конвоира гол извънземен в окови и пилотира космически кораб

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ози Озбърн изкуствен интелект AI
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес