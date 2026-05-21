При наркосделка: Задържаха двама непълнолетни

Непълнолетни 17-годишни шуменци са установени и задържани в момент на сделка с наркотични вещества. Това съобщиха от ОДМВР-Шумен. След целенасочена и последователна работа на криминалисти от РУ- Шумен и в хода на специализирана полицейска операция за противодействие, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с наркотични вещества в ранния следобед вчера са предприети действия за проверка по оперативна информация за сделка с наркотични вещества. Малко преди 13:30 часа 17-годишен, известен на полицията с държане на наркотици и кражба пристигнал на кръстовище, образувано от улиците „Млада гвардия“ и „Зоя Космодемянская“ в Шумен, с цел закупуване на наркотични вещества под формата на течност за пушене от друг 17-годишен.

Сделката била пресечена от криминалисти от полицейското управление в Шумен. Иззети от купувача са три празни капсули за електронни устройства, които продавачът не успял да замени с пълни.

При извършено претърсване в жилище, обитавано от “търговеца“, са намерени и иззети около 250 г течност, основа за приготвяне на наркотична течност за вейп устройства, 4 пластмасови шишенца с около 10 г течност за пушене,

три пълни капсули с течност за пушене, електронна везна, около 3 г марихуана, вейп устройство със същата съставка за пушене и пликове с празни 10-милиметрови пластмасови шишенца за разпределяне на дози.

Непълнолетният ученик е установяван миналата година да държи наркотични вещества (марихуана). Материалите са докладвани в Окръжна прокуратура- Шумен. Работата по образуваното досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества продължава под надзора на наблюдаващия прокурор.

Двамата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 354 А ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

