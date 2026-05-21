Прокуратурата иска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Прокуратурата поиска 14 години затвор при първоначален строг режим за бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото, по делото за документна измама в особено големи размери, свързано със случая "Осемте джуджета". Държавното обвинение настоява още той да бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия за срок от 17 години. Процесът срещу Петров се води задочно, тъй като той е в неизвестност вече трета година и е обявен за издирване. Очаква се присъдата да бъде произнесена в ранния следобед.

Според обвинението в периода между октомври 2019 г. и март 2020 г. Петров е използвал документи с невярно съдържание, за да придобие без законово основание имущество за над 1,3 млн. лева. Сред активите, посочени по делото, са 147 златни монети на стойност над 106 хил. лева, еднокилограмово златно кюлче за близо 110 хил. лева, както и 550 хил. евро в брой. Според прокуратурата ценностите са собственост на Явор Златанов, Юлия Златанова и Пролетина Златанова.

От държавното обвинение посочиха, че Петров е злоупотребил с позицията си на адвокат и с влиянието си в съдебната система, след като първоначално се е ангажирал да съдейства на бизнесмена Илия Златанов. Вместо това, според прокуратурата, той се е възползвал от получената информация и с участието на други лица е придобил чуждото имущество чрез поредица от документи с невярно съдържание.

Прокуратурата счита, че адвокатите Магдалена Мончовска и Цветелина Цветкова не са знаели, че участват в престъпна схема, а Любена Павлова (бивша жена на Петров, бел. ред.) не е съзнавала, че приема чуждо имущество. Според обвинението самият Илия Златанов също е участвал в действията, без да осъзнава, че е част от престъпление, тъй като вярвал, че ще си върне част от ценностите, закупени с негови средства.

По време на пледоариите адвокат Минчо Спасов, който представлява Пролетина Златанова, заяви, че по случая са действали "две организирани престъпни групи", в които участват магистрати, прокурори, следователи и адвокати. Той оспори тезата на прокуратурата за ролята на Любена Павлова и подчерта, че самата тя е разказала пред съда как е броила и разпределяла парите, включително суми, отделени за Иван Гешев и друг прокурор.

"Подсъдимият е използвал влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, с което е компрометирал не само себе си, но и цялата магистратура", заяви Спасов пред съда.

От своя страна служебният защитник на Петьо Петров настоя, че обвинението не е доказано и че липсват категорични данни къде се намират парите и ценностите, за които се твърди, че са били присвоени. Според защитата не може да се докаже и че те са попаднали именно у Петров.