Зарядно за тротинетка подпали къща

В 00:58 часа на 21 май е получен сигнал за пожар в стая на къща на ул.“ Преслав“ в село Хан Крум. Това съобщават от ОДМВР-Шумен. На място е насочен екип на РСПБЗН- Велики Преслав.

По данни на собственика на имота е била оставена да се зарежда тротинетка.

По всяка вероятност зарядното е дало на късо и се е запалило.

В пламъците са унищожени 2 тротинетки, 1 електрическо колело, мебели, домашно имущество, опушни са около 100 кв.м. стени. Пламъците са погасени с помощта на 500 л. вода. Къщата е спасена от опожаряване.

