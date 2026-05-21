Зарядно за тротинетка подпали къща

21 май 2026, 12:14 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В 00:58 часа на 21 май е получен сигнал за пожар в стая на къща на ул.“ Преслав“ в село Хан Крум. Това съобщават от ОДМВР-Шумен. На място е насочен екип на РСПБЗН- Велики Преслав.

По данни на собственика на имота е била оставена да се зарежда тротинетка.

По всяка вероятност зарядното е дало на късо и се е запалило.

В пламъците са унищожени 2 тротинетки, 1 електрическо колело, мебели, домашно имущество, опушни са около 100 кв.м. стени. Пламъците са погасени с помощта на 500 л. вода. Къщата е спасена от опожаряване.

Пожар Пожарна Късо съединение тротинетка
Спасиана Кирилова
