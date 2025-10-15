С гол в ръката нож гледала синовете си как спят: Разкриха ужасяващи неща за Бритни Спиърс

Синовете на Бритни Спиърс твърдят, че поп звездата ги наблюдавала с нож в ръка, докато спят, според сензационните нови мемоари на баща им Кевин Федерлайн. 47-годишният Федерлайн разказва за инцидента с ножа – който, според него, се е случвал неведнъж – в новите си мемоари "You Thought You Knew" ("Мислеше, че знаеш"), от които "The New York Times" публикува откъс. "Понякога се събуждали през нощта и я виждали да стои мълчаливо на вратата и да ги наблюдава как спят – "О, събудихте ли се?" – с нож в ръка", пише Федерлайн. "След това тя се обръщала и си тръгвала без обяснение."

Снимка: Getty Images

Федерлайн и 43-годишната Спиърс бяха женени от 2004 до 2007 г. и преживяха тежка битка за попечителство над синовете си Шон Престън, 20 г., и Джейдън Джеймс, 19 г. Взаимоотношенията на Спиърс с момчетата са напрегнати през годините, въпреки че през юни тя сподели в Instagram снимка от срещата си с Джейдън и през 2023 г. заяви пред "PEOPLE", че да стане майка и да създаде семейство е "сбъдната мечта".

Само да се оправи психически

През 2022 г. Джейдън говори пред "The Daily Mail" за отношенията си с майка си, като каза, че "е 100% сигурна", че те могат да бъдат "поправени". "Просто ще отнеме много време и усилия. Искам само да се оправи психически", каза той тогава. "Когато се оправи, наистина искам да я видя отново." Джейдън също каза, че брат му е помолил Спиърс "да не публикува негови снимки в социалните мрежи, но тя го е направила въпреки това. Така че не се е получило добре".

Източник: XILA MARIA RIVER RED/Instagram

Федерлайн също се изказа по време на интервюто, като каза, че Шон Престън и Джейдън са "взели решението" да не присъстват на сватбата на Спиърс със Сам Асгари през юни 2022 г. (с когото вече са разведени).

Още: Бритни Спиърс с фалшиво изпълнение на Принс, феновете са озадачени (ВИДЕО)

Певицата по-късно реагира на интервюто в Instagram, като написа: "Натъжава ме да чуя, че бившият ми съпруг е решил да обсъжда отношенията между мен и децата ми... Както всички знаем, отглеждането на тийнейджъри никога не е лесно за никого. Притеснява ме, че причината се основава на моя Instagram. Това беше МНОГО преди Instagram... Дадох им всичко... Само една дума: БОЛЕЗНЕНО."

Някой да спаси Бритни

Снимка: Getty Images

Междувременно, в друга част от мемоарите си, Федерлайн изразява загриженост за настоящата "ситуация" на Спиърс, като пише, че според него тя "се втурва към нещо необратимо". "Стана невъзможно да се преструвам, че всичко е наред. От моята гледна точка часовникът тиктака и се приближаваме към 11-ия час", пише той в мемоарите си, цитиран от "The New York Times". "Нещо лошо ще се случи, ако нещата не се променят, и най-големият ми страх е, че нашите синове ще останат да събират парчетата."

Още: Какво се случва с нея? Уловиха Бритни Спиърс със странен предмет (ВИДЕО)

Той също така твърди, че движението "Free Britney" (Освободете Бритни), което помогна на Спиърс да се освободи от 13-годишната си опека, е по-вредно, отколкото феновете смятат, и че има нужда феновете на поп звездата да насочат вниманието си към спасяването ѝ. "Сега, повече от всякога, нашите деца се нуждаят от вашата подкрепа. Аз бях тяхната защита в продължение на години, но сега това е по-голямо от мен", пише той. "Време е да бием тревога."

Снимка: Getty Images

Федерлайн не дава подробности за конкретните си притеснения относно Спиърс, въпреки че феновете на певицата изразиха загриженост през последните месеци след поредица от хаотични видеоклипове в социалните медии, много от които показват Спиърс гола и танцуваща. Мемоарите на Федерлайн ще излязат на 21 октомври.

Още: Мили Боби Браун най-много мечтае да изиграе Бритни Спиърс в биографичен филм (СНИМКИ)