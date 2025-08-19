Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025, 09:20 часа 0 коментара
Бритни Спиърс с фалшиво изпълнение на Принс, феновете са озадачени (ВИДЕО)

Бритни Спиърс предизвика вълна от реакции с ново видео в Instagram, в което изпълнява песента Kiss на Принс. 43-годишната певица, облечена в къс топ на точки, бели минишорти и високи черни ботуши, запя пред 41,8 милиона последователи, но на моменти изпълнението ѝ звучеше фалшиво, съобщи Дейли Мейл. В клипа тя коригираше осветлението и се пошегува със себе си, като призна, че „зад камерата звучи много по-добре“.

Феновете обърнаха внимание и на разхвърляния ѝ дом, който се вижда на заден план, както и на кученцето ѝ, появило се във видеото. В надписа под публикацията Спиърс се сравни с Джулия Робъртс, пееща „малко фалшиво“, и увери, че „знае много добре коя е“. В отделен клип тя обясни, че е прекъснала чистенето, за да експериментира с камерата и осветлението, и отново запя за феновете си.

Подобни вокални включвания са рядкост в социалните ѝ мрежи, където обичайно показва танци и провокативни визии. Миналата седмица певицата сподели видео с разголена златна рокля, в което прикри „грешки на гардероба“ с емотикони.

Скандал между бившите съпрузи на Спиърс

Междувременно бившият ѝ съпруг Сам Асгари коментира бъдещата автобиография на Кевин Федърлайн, наричайки го „професионален баща“. Асгари и Спиърс се разведоха през 2024 г., а преди това певицата беше омъжена за Федърлайн между 2004 и 2007 г., с когото имат двама синове – 19-годишния Шон Престън и 18-годишния Джейдън.

След развода Асгари остана с добро отношение към певицата, заявявайки, че ѝ желае най-доброто и че е благодарен за времето, прекарано заедно, пише БГНЕС.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Бритни Спиърс Принс информация 2025
