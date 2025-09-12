Шестима ще се борят за спасение в "Игри на волята" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Нов шокиращ обрат в екстремния риалити формат "Игри на волята" доведе до шест номинирани състезатели още в първата седмица на надпреварата. По време на двата номинационни съвета вчера (11 септември), водещата Ралица Паскалева изненада застрашените племена с новината, че ще трябва да номинират по цели трима воини от своите редици. Така трима Завоеватели ще се изправят срещу трима от Феномените.

Кои са номинираните?

Първи край огъня застанаха Завоевателите, които завършиха последни в битката за спасение вчера. След разгорещени дебати между съплеменниците, инфлуенсърката Гергана, бизнес дамата Александра и брокерът Йордан получиха най-много отрицателни гласове. Възникналият по време на съвета спор между мениджъра на таланти Тянко и капитана Ивайло пък продължи и след завръщането на отбора на Брега на отчаянието.

Още: "Игри на волята": Много обрати и напрегнати моменти в първата номинационна битка

Втората номинационна битка противопостави безгрешното до момента племе на Лечителите и обитателите на Стопанството - Феномените. Двата отбора се изправиха един срещу друг в напрегнато морско съревнование с голям залог - спасение. Зелените успяха да постигнат доминираща победа над своите опоненти, като най-впечатляващо се представи волейболистката Карина.

Неуспехът за Феномените ги отведе на втория племенен съвет за вечерта. Там единодушно бе решено, че най-голяма вина за незадоволителната игра носят новодошлата Мартина, аниматорът Калин и актрисата Наталия, която отбеляза единствената точка за отбора в днешното съревнование.

Днес, 12 септември, на Арената в Дивия север предстоят първите индивидуални сблъсъци. Тримата капитани Дино, Ивайло и Александър ще премерят сили в епична капитанска битка. Междувременно Победителите ще изпратят трима от своите герои, които ще опитат да извоюват предимства за бедстващите на Блатото.

Още: Емоционално сбогуване в "Диви и красиви": Първа двойка отпадна от шоуто (ВИДЕО)