Щастието обича тишината: Радина Боршош отбеляза 3 години от брака си (ВИДЕА+СНИМКИ)

Има ли нещо по-хубаво от това да видиш как времето не просто пази, а прави любовта още по-силна? В свят, в който повечето известни личности често разкриват най-малките детайли от личния си живот пред почитателите си, Радина Боршош, че истинските емоции имат нужда от тишина, за да разцъфнат. Наскоро една от най-обичаните и талантливи млади актриси у нас сподели изключително личен и емоционален момент със своите последователи в Instagram. Поводът е третата ѝ годишнина от брака с с фотографа Владимир Томашевич.

"3 years Mr. & Mrs." – лаконично, но напълно достатъчно написа Радина под поредица от непубликувани досега кадри и видеа от сватбения им ден.

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Радина Боршош винаги е била от артистите, които предпочитат да говорят чрез ролите си в театъра и киното, оставяйки личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Сватбата им през юни 2023 година (след дългогодишна споделена история) не направи изключение. Именно затова новите кадри се превърнаха в истински подарък за феновете. От споделените моменти се усеща една непринудена, чиста и вълнуваща атмосфера. На снимките можем да видим ефирната бяла рокля, с която Радина пристъпва към олтара, трогателните минути на подготовка преди голямото събитие, искрените усмивки, които казват много повече от хиляди думи.

Радина и Владимир доказват, че щастието обича тишината, защото не е нужно да излагаш всичко на показ, за да бъде то истинско.

През ноември миналата година звездата от Народния театър сподели, че със съпруга ѝ са станали родители на момченце.

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