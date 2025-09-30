Войната в Украйна:

След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

30 септември 2025, 09:41 часа 0 коментара
След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

58-годишната Никол Кидман и 57-годишният Кийт Ърбан се разделиха след 19 години брак, съобщи TMZ, позовавайки се на източници, близки до двойката. Според изданието, Кийт е този, който е решил да се раздели, докато Никол не е искала това и се е опитвала да спаси брака до самия край. Запознати също твърдят, че двойката живее разделено от началото на лятото: музикантът е закупил къща в Нашвил и се е изнесъл от семейното имение. Причините за раздялата все още не са разкрити, а представители на двойката отказват коментар.

Как се разви връзката им

Снимка: Getty Images

Никол Кидман се омъжи за австралийския кънтри певец Кийт Ърбан през 2006 г., година и половина след запознанството им. Двойката има две дъщери: 17-годишната Сънди Роуз (която наскоро стана модел и беше силно критикувана онлайн) и 14-годишната Фейт Маргарет, която е родена чрез сурогатно майчинство. 

Още: Ако една двойка спре да се кара, любовта си отива

Двойката редовно се появяваше заедно на червения килим, даваше съвместни интервюта и публично заявяваше любовта си един към друг в социалните мрежи. Първият съпруг на Никол беше Том Круз, с когото живяха 12 години и се разведоха през 2001 г. По време на брака си двойката осинови дъщеря Изабела и син Конор, които останаха с баща си след развода, припомня БГНЕС. Актрисата на поддържа връзка с тях, а причината е повече от необикновена.

Още: Знаете ли, че Никол Кидман не е родена в Австралия, а в САЩ

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Никол Кидман раздяла Кийт Ърбан
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес