След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

58-годишната Никол Кидман и 57-годишният Кийт Ърбан се разделиха след 19 години брак, съобщи TMZ, позовавайки се на източници, близки до двойката. Според изданието, Кийт е този, който е решил да се раздели, докато Никол не е искала това и се е опитвала да спаси брака до самия край. Запознати също твърдят, че двойката живее разделено от началото на лятото: музикантът е закупил къща в Нашвил и се е изнесъл от семейното имение. Причините за раздялата все още не са разкрити, а представители на двойката отказват коментар.

Как се разви връзката им

Снимка: Getty Images

Никол Кидман се омъжи за австралийския кънтри певец Кийт Ърбан през 2006 г., година и половина след запознанството им. Двойката има две дъщери: 17-годишната Сънди Роуз (която наскоро стана модел и беше силно критикувана онлайн) и 14-годишната Фейт Маргарет, която е родена чрез сурогатно майчинство.

Още: Ако една двойка спре да се кара, любовта си отива

Двойката редовно се появяваше заедно на червения килим, даваше съвместни интервюта и публично заявяваше любовта си един към друг в социалните мрежи. Първият съпруг на Никол беше Том Круз, с когото живяха 12 години и се разведоха през 2001 г. По време на брака си двойката осинови дъщеря Изабела и син Конор, които останаха с баща си след развода, припомня БГНЕС. Актрисата на поддържа връзка с тях, а причината е повече от необикновена.

Още: Знаете ли, че Никол Кидман не е родена в Австралия, а в САЩ