След диагнозата: Крал Чарлз III отиде на църква с кралица Камила (ВИДЕО)

Облечен в тъмен костюм и палто, монархът, придружен от кралица Камила, помаха с ръка на присъстващите журналисти. Това беше втората му публична поява, откакто в началото на седмицата бе обявено раковото му заболяване.

British King Charles III made his first public appearance since it became known that he had been diagnosed with cancer. pic.twitter.com/2cGWfGbJNN