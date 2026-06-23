След "Диви и красиви": Истината за раздялата на Джулия и Николай (ВИДЕО)

Победителката от втория сезон на риалити формата "Диви и красиви", Джулия, влезе в студиото на подкаста "The Voice Cast", за да сложи край на спекулациите и да разкаже своята истина за събитията след финала. Телевизионното приключение се оказа само трамплин за една много по-дълбока лична трансформация. Пред микрофона Джулия говори напълно открито за отношенията си с Николай и голямата награда от предаването – романтичната екскурзия до екзотичния остров Бали.

Раздялата им, според нея, не е била драма, а напълно естествена стъпка между двама души, избрали честността пред поддържането на фалшив имидж. Въпреки че заминават заедно за Азия, впоследствие пътищата им се разделят.

"Бяхме заедно около девет месеца и почти не сме били един без друг. Заминахме заедно, дадохме си шанс там. За съжаление не се получиха нещата между нас", споделя Джулия.

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На въпроса в какви отношения са днес - тя отговаря без увъртания: "Не сме се виждали. Не поддържаме никакъв контакт. Всеки е продължил по пътя си."

Въпреки края на връзката, Джулия не изпитва горчивина. Тя оценява времето, прекарано с Николай, като важен етап от личния си израстване, започнал още пред камерите.

След раздялата Джулия предприема мащабно самостоятелно пътешествие из Азия – период, който тя определя като пълно рестартиране. Далеч от суетата, тя опознава нови култури, прегръща моментите на самота и пренарежда приоритетите си.

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