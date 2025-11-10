Случилото се е лудост: Бритни Спиърс с мистериозно послание

Ако се питате какво прави Бритни Спиърс – ще разберете в Instagram. След кратко изтриване на профила си, поп иконата, известна с хита си Me Against the Music, се завърна с публикация, в която говори за нуждата от вътрешен мир и да отстоява личното си пространство. „Толкова много се случи тази година, че е направо лудост… намерете своя баланс, затворете кръга си и пазете вътрешния си мир. Това е изключително строго, донякъде като форма на молитва, но при всички безкрайни възможности в живота е важно да бъдеш себе си и да го държиш просто“, написа тя.

Britney Spears returned to Instagram on Saturday, less than a week after the singer deactivated her account https://t.co/qsKBniHyu5 — Rolling Stone (@RollingStone) November 8, 2025

Травматичният период на Спиърс

Преди да деактивира профила си, 43-годишната певица бе споделила за тежък период от живота си, описвайки „травматичен“ престой в клиника за рехабилитация в края на 13-годишния си период под настойничество — тема, на която тя отделя внимание и в автобиографичната си книга „The Woman In Me“ (2023).

Още: Бритни Спиърс с мозъчни увреждания: "Благодарна съм, че съм жива"

„В продължение на четири месеца нямах никакво лично пространство и бях незаконно принудена да не използвам краката или тялото си, за да отида където и да било“, пише тя във вече изтрит пост от 19 октомври, цитиран от People.

„Чувствам, че логиката и осъзнатостта в тялото ми бяха напълно убити и унищожени… чувствам, че крилете ми бяха отнети и че мозъкът ми бе увреден още преди години“, допълва Бритни Спиърс.

Снимка: Getty Images

Малко преди това бившият ѝ съпруг Кевин Федърлайн, с когото Бритни има двама сина – Шон Престън и Джейдън Джеймс – публично изрази загриженост за състоянието ѝ, докато промотираше собствената си книга „You Thought You Knew“, в която описва и сложните отношения между Бритни и техните деца.

Преди излизането на книгата обаче Спиърс отвърна с остро послание. Обвини го в „газлайтинг“ – емоционална манипулация, която е „изключително болезнена и изтощителна“.

Още: Бритни за обвиненията от бащата на синовете ѝ: Писна ми от психологически тормоз