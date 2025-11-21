Войната в Украйна:

Смелата Фатима Бош от Мексико стана "Мис Вселена 2025" (СНИМКИ+ВИДЕО)

21 ноември 2025, 09:45 часа 0 коментара
Смелата Фатима Бош от Мексико стана "Мис Вселена 2025" (СНИМКИ+ВИДЕО)

Фатима Бош Фернандес от Мексико бе коронована за носителка на титлата "Мис Вселена 2025" в Тайланд, предаде АП. Това е драматична победа за 25-годишната жена, която беше в центъра на бурното 74-то издание на популярния конкурс за красота. В Банкок тя се противопостави на публичен тормоз от страна на един от водещите. Първа подгласничка на победителката стана 29-годишната Правеенар Сингх от Тайланд, а 25-годишната Стефани Адриана Абасали Насер от Венецуела се класира на трето място. 

View this post on Instagram

A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Ахтиса Манало от Филипините и Оливия Ясе от Кот д'Ивоар заеха съответно четвърто и пето място в подреждането.

В официалната биография на Бош за конкурса се посочва, че тя е учила мода в Мексико и Италия и се е фокусирала върху създаването на устойчиви продукти и работа с рециклирани материали.

Скандал след скандал на "Мис Вселена"

Лошата атмосфера на тазгодишното събитие беше свързана до голяма степен с острото смъмряне на мексиканската участничка Бош, което предизвика спор, белязан от феминистка солидарност и сълзливо мелодраматично извинение от страна на местния организатор на церемонията, припомнят от АП.

На предварително събитие, излъчвано на живо на 4 ноември, тайландският директор Нават Ицарагрисил се скара на Бош, защото, според него, не е спазила указанията му за участие в местни промоционални дейности. Нават дори се свърза с охраната, когато Бош реагира, за да се защити.

Президентът на организацията "Мис Вселена", мексиканският бизнесмен Раул Роча Канту, публикува изявление, осъждащо поведението на Нават като "публична агресия" и "сериозно насилие" Дори първата жена президент на Мексико, Клаудия Шейнбаум, зае позиция, заявявайки на пресконференция в столицата на страната си, че иска да "отдаде признание" на Мис Мексико за това, че е изразила несъгласието си по "достоен" начин. "Струва ми се, че това е пример за това как жените трябва да надигат глас", каза Шейнбаум, цитирана от АП.

Тазгодишното състезание също така бе помрачено и от факта, че двама съдии се отказаха от конкурса, като един от тях коментира, че е имало елемент на манипулация в надпреварата, припомня БТА.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Мексико мода Мис Вселена конкурс за красота Фатима Бош
