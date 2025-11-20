Нова восъчна принцеса Даяна носи "роклята на отмъщението" (ВИДЕО)

Восъчната фигура на принцеса Даяна - първата съпруга на настоящия крал Чарлз Трети, направи своя дебют в музея "Гревен" в Париж, облечена в реплика на прочутата "рокля на отмъщението", предаде АФП. Принцесата на Уелс се появи с емблематичната черна рокля с деколте - дело на дизайнерката Кристина Стамболян, през юни 1994 г. след като принц Чарлз публично призна за изневярата си.

"Тази дръзка визия, която наруши кодексите на британската кралска фамилия, бързо беше наречена "рокля на отмъщението" и беше интерпретирана като акт на завръщане към себе си, мощен образ на уверена женственост, възвърнато самочувствие и символ на устойчивост", отбелязват от музея "Гревен".

Восъчната фигура на принцеса Даяна, загинала в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г. на 36-годишна възраст, е поставена под купола на музея, редом с фигурите на Жан-Пол Готие, Мария-Антоанета, Шантал Тома, Ая Накамура.

Нейното откриване съвпада с 30-годишнината от експлозивното интервю на Лейди Ди за "Би Би Си" на 20 ноември 1995 г. "Бяхме трима в този брак", каза тя тогава, визирайки любовницата на Чарлз, Камила, която по-късно стана негова втора съпруга. Даяна от своя страна призна за извънбрачна връзка.

Оттогава интервюто е обект на остра критика заради начина, по който журналистът Мартин Башир е спечелил с подвеждащи методи доверието на принцесата, вече измъчвана от съмнения.

"Даяна остава важна фигура в световната поп култура, възхвалявана заради своите стил, човечност и независимост. Тя олицетворява уникалната комбинация от традиция, модерност и културно влияние", допълват от музея "Гревен".

"Още приживе Лейди Ди беше очарователна. Днес тя продължава да вдъхновява артисти, дизайнери, феминистки, по-млади поколения, дори ТикТок, където нейните тоалети, речи и хуманитарни ангажименти се копират масово", припомня парижката институция.

От "Гревен" са се свързали със секретариата на принцесата преди смъртта ѝ. Проектът за восъчна фигура, който тогава е изоставен, е бил подновен наскоро. Музеят на восъчните фигури представи също двойници на крал Чарлз Трети и майка му кралица Елизабет Втора, без кралица Камила, в галерията на държавните глави - далече от мястото, където се намира копието от восък на Даяна.

Източник: БТА