Таен саботаж в "Игри на волята" и поредна загуба за Безименните

13 ноември 2025, 10:51 часа 0 коментара
Таен саботаж в "Игри на волята" и поредна загуба за Безименните

Бизнесменът единак Ивайло от "Игри на волята" бе изпратен на елиминации по време на племенния съвет на Безименните. След загубата на отбора в номинационната битка вчера (12 ноември), той получи общо шест гласа, което бе достатъчно, за да го изпрати директно в сблъсъка за оцеляване и да го постави пред сериозно изпитание за физическа и психическа издръжливост.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

План за загуба

Състезанието отново тества участниците до краен предел – както физически, така и стратегически. Въпреки че стюардесата Николета се представи впечатляващо и показа забележителна концентрация и координация, планът за саботаж, изготвен от Ивайло и Калин, даде желания ефект и Безименните записаха поредната си загуба на Арената. От друга страна, при Сините силно се отличиха капитанът на племето Ръждавичка и компютърният специалист Траян, който успя не само да се справи отлично с предизвикателствата, но и донесе решаващата точка за своя отбор, демонстрирайки съчетание от умение и стратегия.

Новото събиране край огъня за бедстващите обитатели на Изолатора започна с изненада – вместо традиционните две номинации, тази вечер племето трябваше да посочи само един воин, който да отиде на  елиминационна битка. Подозренията за умишлено слабо представяне в състезанието насочиха вниманието на мнозинството към Ивайло, който се оказа на крачка от поредния сблъсък за оцеляване. Така бизнесменът отново се изправи пред ново предизвикателство и необходимостта да докаже издръжливостта, уменията и стратегическата си мисъл, ако иска да продължи в шоуто.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
