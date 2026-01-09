Войната в Украйна:

Проф. Ива Христова: Доминира грип А, грип Б ще се появи по-късно

Почти всички случаи са от грип А и от неговата разновидност грип H3N2. Тоест едната от двете разновидностите на грипа доминира. Нашите изследвания показват над 85% от типа H3N2. Що се отнася до грип Б, той ще се появи по-скоро към края на грипната епидемия. Ще го очакваме през февруари и тогава ще се увеличат случаите. Сега още ще му е рано. Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова в ефира на Нова телевизия.

По думите й броят на болните от грип се повишава, но динамиката е подобна на тази, която е била и предишната година. Проф. Христова уточни, че с цифри няма да борави, тъй като това, което се отчита, не е реалното. Според нея реалната статистика показва намаляване, но това не е истинската картина.

"Мутациите, които настъпиха във вируса, засегнаха основно възможността му да по-лесно да се разпространява. Сега един човек заразява повече хора, защото по-лесно се прикрепва за нашите рецептори и по-лесно установява инфекция. Имунитетът го елиминира по-трудно и така се заразяват повече хора. Един болен може да зарази двама, трима и нагоре души", каза кспертът.

