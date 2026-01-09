Видеото на "Емили": Политически скандал тресе Кипър (ВИДЕО)

Видео с политически лидери, обсъждащи пари и достъп, разтърси Кипър. То беше публикувано в четвъртък в платформата Х от акаунт на име Емили Томпсън. Изглежда, че на него са показани бившият министър на енергетиката Джордж Лакотрипис, Хараламбос Хараламбус, директор на президентския кабинет, и главният изпълнителен директор на Cyfield Group Георгиос Хрисохос в разговори, представени като частни, пише гръцкото издание Kathimerini.

Какво се говори във видеото?

Според доклади, цитирани в материала, дискусиите хвърлят сянка върху управлението на пари, свързани с президентската кампания през 2023 г., и върху механизмите за получаване на достъп до средата на президента за инвестиционни инициативи.

Sigma Live съобщи, че части от разговора се въртят около ограниченията за финансиране на кампании, като Лакотрипис е казал, че таванът е около 1 милион евро и че превишаването му понякога изисква пари в брой.

Чува се как Хараламбус описва каналите за комуникация в президентския дворец, казвайки: „Ние сме основните контакти тук в двореца, до президента". Чува се как Хрисохос описва близките отношения с президента, включително чести лични контакти.

Междувременно няколко партийни лидери заявиха, че гражданите имат право на ясни отговори. ОЩЕ: Кипър поема председателството на Съвета на ЕС

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Видеото е монтаж, твърдят властите

Кипърското президентство отхвърли като злонамерено видеото. Говорителят на правителството Константинос Летимбиотис заяви, че първоначална оценка от компетентна държавна служба е установила, че видеото е продукт на монтаж и съдържа неверни, подвеждащи твърдения, насочени към подкопаване на правителството и имиджа на Кипър. ОЩЕ: Франция и Кипър подписаха споразумение за стратегическо партньорство