Кабинетът "Радев":

Трето дете на Брад Пит се отрече от фамилията му

10 юни 2026, 7:36 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трето дете на Брад Пит се отрече от фамилията му

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит - Захара, официално е подала молба за премахване на фамилията "Пит" от своето име. Според документи, получени от списание "PEOPLE" във вторник, 9 юни, 21-годишната млада жена е подала молба за промяна на името си във Върховния съд на Калифорния. Списание "In Touch" първи съобщи новината.

Молбата на Захара е от 28 април и идва само няколко дни след като брат ѝ, 24-годишният Мадокс Джоли, също подаде молба за законно премахване на фамилията на баща си след раздялата на родителите им през 2016 г. след две години брак и над 10 години като двойка. Разводът им беше финализиран през декември 2024 г.

Още: Кейти Пери и Джъстин Трюдо с дебют на червения килим като двойка (СНИМКИ)

51-годишната Джоли и 62-годишният Пит имат шест деца: 24-годишният Мадокс, 22-годишният Пакс, 21-годишната Захара, 20-годишната Шайлоо и близнаците Нокс и Вивиен, и двамата на 17 години.

50% от децата му вече не са "Пит"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Захара е третото дете на бившата двойка, което подава молба за законно премахване на "Пит" от фамилията си след Мадокс и Шайло. "Тъжно е да видиш как някой многократно разгласява успешното си отчуждаване на децата си от другия родител", казва източник, близък до Пит.

Захара неведнъж намекна за възможна промяна на името си, като най-скоро това стана, когато излезе на сцената по време на церемонията по дипломирането си в Атланта на 17 май. В програмата на церемонията името ѝ фигурираше като "Захара Марли Джоли-Пит", но когато излезе да получи дипломата си за бакалавър по психология, името ѝ беше обявено като "Захара Марли Джоли".

Снимка: Getty Images

Месеци по-рано, в Playbill от май 2024 г. за мюзикъла на Бродуей "The Outsiders", в чието продуциране Вивиен помогна на майка си, тя беше посочена като Вивиен Жоли, вместо като Вивиен Жоли-Пит. По това време не беше ясно дали Вивиен е променила името си по законен път.

Още: Минало, но незабравено: Дженифър Анистън проговори за бившия си Брад Пит (ВИДЕО)

Освен това Мадокс наскоро премахна Пит от фамилията си в надписите на най-новия филм на майка си, "Couture". На Шайло беше разрешена промяна на името през 2024 г. и тя вече се нарича Шайло Джоли.

Снимка: Getty Images

Източник сподели пред списание "PEOPLE" през май, че Анджелина Джоли има "страхотни отношения" с дъщеря си Захара и че актрисата присъства на "почти всичко", в което се включва дъщеря ѝ. "Анджи е присъствала на почти всичко – уикенда на нанасянето, събития на женското братство, празнуване на важни събития и сега на дипломирането", разказа източникът пред "PEOPLE". "Тя я подкрепя много и се ангажира активно. Тя наистина насърчава всички деца да приемат своята индивидуалност. Винаги е обичала различните им личности, интереси и таланти", добави източникът. "Тя полага усилия да подкрепя това, което е важно за всеки от тях."

Още: Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит изумява с огнена трансформация (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Брад Пит Анджелина Джоли звезди деца
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес