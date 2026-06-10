Трето дете на Брад Пит се отрече от фамилията му

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брад Пит - Захара, официално е подала молба за премахване на фамилията "Пит" от своето име. Според документи, получени от списание "PEOPLE" във вторник, 9 юни, 21-годишната млада жена е подала молба за промяна на името си във Върховния съд на Калифорния. Списание "In Touch" първи съобщи новината.

Zahara Jolie Files to Legally Drop 'Pitt' From Her Name Details: https://t.co/fHUeRHsvNA pic.twitter.com/SntRgQxmVk — Complex (@Complex) June 10, 2026

Молбата на Захара е от 28 април и идва само няколко дни след като брат ѝ, 24-годишният Мадокс Джоли, също подаде молба за законно премахване на фамилията на баща си след раздялата на родителите им през 2016 г. след две години брак и над 10 години като двойка. Разводът им беше финализиран през декември 2024 г.

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51-годишната Джоли и 62-годишният Пит имат шест деца: 24-годишният Мадокс, 22-годишният Пакс, 21-годишната Захара, 20-годишната Шайлоо и близнаците Нокс и Вивиен, и двамата на 17 години.

50% от децата му вече не са "Пит"

Захара е третото дете на бившата двойка, което подава молба за законно премахване на "Пит" от фамилията си след Мадокс и Шайло. "Тъжно е да видиш как някой многократно разгласява успешното си отчуждаване на децата си от другия родител", казва източник, близък до Пит.

Захара неведнъж намекна за възможна промяна на името си, като най-скоро това стана, когато излезе на сцената по време на церемонията по дипломирането си в Атланта на 17 май. В програмата на церемонията името ѝ фигурираше като "Захара Марли Джоли-Пит", но когато излезе да получи дипломата си за бакалавър по психология, името ѝ беше обявено като "Захара Марли Джоли".

Снимка: Getty Images

Месеци по-рано, в Playbill от май 2024 г. за мюзикъла на Бродуей "The Outsiders", в чието продуциране Вивиен помогна на майка си, тя беше посочена като Вивиен Жоли, вместо като Вивиен Жоли-Пит. По това време не беше ясно дали Вивиен е променила името си по законен път.

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Освен това Мадокс наскоро премахна Пит от фамилията си в надписите на най-новия филм на майка си, "Couture". На Шайло беше разрешена промяна на името през 2024 г. и тя вече се нарича Шайло Джоли.

Снимка: Getty Images

Източник сподели пред списание "PEOPLE" през май, че Анджелина Джоли има "страхотни отношения" с дъщеря си Захара и че актрисата присъства на "почти всичко", в което се включва дъщеря ѝ. "Анджи е присъствала на почти всичко – уикенда на нанасянето, събития на женското братство, празнуване на важни събития и сега на дипломирането", разказа източникът пред "PEOPLE". "Тя я подкрепя много и се ангажира активно. Тя наистина насърчава всички деца да приемат своята индивидуалност. Винаги е обичала различните им личности, интереси и таланти", добави източникът. "Тя полага усилия да подкрепя това, което е важно за всеки от тях."

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