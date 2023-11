В интервю от 2004 г.: Дженифър Анистън се разплаква от мисълта, че Матю Пери може да умрe (ВИДЕО)

Покрай веселите спомени и смешни откъси с Чандлър обаче се появиха и някои тъжни свидетелства на дългогодишната битка на Матю Пери с алкохола и наркотиците.

Едно от тези свидетелства е интервю на Дженифър Анистън, направено през 2004 г. В него водещата кара актрисата да бъде искрена и да сподели нещо за всеки един от актьорите в "Приятели", което те самите не знаят. Когато се стига до Матю Пери, Анистън не може да се сдържи и започва да плаче. Ето как прочита интервюто:

Въпросът гласи: Ами Матю? Той какво не знае?

Дженифър Анистън: Че е добре... Той имаше проблеми. Ние не знаехме, не бяхме подготвени как да се справим с такова нещо. Никой от нас не се беше сблъсквал с това. И дори само мисълта, че можем да го изгубим или... Той измина дълъг път, но вече е добре."

