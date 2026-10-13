Вече нищо не я задържа в САЩ: Анджелина Джоли продаде имението си в Лос Анджелис

Анджелина Джоли вече е продала къщата, в която преустрои семейния си живот след раздялата си с Брад Пит. Актрисата е сключила сделката за 24,75 милиона долара, както потвърди списание "People", като по този начин се раздели с един от имотите, най-тясно свързани с големи и Джоли ясно дава да се разбере, че иска да намали зависимостта си от Съединените щати, да пътува повече и да води по-номадски начин на живот. В най-скорошното си интервю за "L'Officiel" тя дори се появи заобиколена от кашони за преместване в дома си в Лос Анджелис.

Джоли пусна имота в Лос Фелис за продажба през май за 29,85 милиона долара, но в крайна сметка прие оферта от 24,75 милиона долара. Тя плати 24,5 милиона долара за него през 2017 г., година след раздялата си с Пит. Резиденцията е принадлежала на режисьора Сесил Б. ДеМил и разполага с шест спални, десет бани, плувен басейн и къща за гости. През последните няколко години тя беше един от основните центрове на семейния живот на Джоли в Лос Анджелис.

Още: Куентин Тарантино покани Саша Барън Коен за роля в първата му пиеса

Актрисата отдавна свързваше престоя си в града със ситуацията на децата си. В интервю за "The Hollywood Reporter" през 2024 г. тя обясни: "Тук съм, защото трябва да бъда тук заради развода, но веднага щом навършат 18 години, ще мога да си тръгна." Този момент настъпи през юли, когато Нокс и Вивиен – близнаците и двете най-малки деца в семейството – навършиха 18 години. Сега, когато и шестте деца са вече пълнолетни, Джоли разполага с много по-голяма свобода да избира къде да живее.

Анджелина Джоли иска номадски начин на живот

Снимка: Getty Images

Продажбата на имението е в съзвучие с изявлението на Джоли, че не желае да установява ново постоянно местожителство и че възнамерява да прекарва повече време извън Съединените щати. "Бих искала да водя малко номадски начин на живот за известно време", каза тя. Намерението ѝ е да поддържа база за семейството си, където да съхранява снимки и спомени, но да пътува между различни държави. Тя потвърди също, че иска да посвети повече време на хуманитарната си дейност в Камбоджа и че домът ѝ там ще ѝ служи като резиденция през някои месеци от годината. Камбоджа заема специално място в сърцето ѝ. Джоли има дом там и от години поддържа близки връзки със страната чрез хуманитарната си дейност и фондацията "Мадокс", създадена в чест на най-големия ѝ син.

Още: Анджелина Джоли разкри дали е имала връзка след развода с Брад Пит

Въпреки това продажбата на къщата в Лос Анджелис не означава, че Джоли е обявила постоянно преместване в Камбоджа или че е избрала друга държава за постоянно местожителство. Нейните собствени думи сочат по-скоро към живот с няколко бази и повече пътувания.

Децата ѝ също се дистанцират от фамилията "Пит"

Новата семейна ситуация съвпада и с няколко промени в имената на децата ѝ. На 28 септември Захара получи съдебно разрешение да премахне "Пит" от фамилията си и беше преименувана официално на Захара Марли Джоли. Тя е третото от шестте деца, която приключи този процес, след Мадокс и Шило. Вивиен също е подала молба за промяна на името си и има насрочено съдебно заседание на 2 ноември. В случая с Нокс бе съобщено, че той е използвал "Джоли", а не "Джоли-Пит" в дипломата си за завършено средно образование, въпреки че това не означава юридическа промяна на фамилията.

Джоли и Пит се разделиха през 2016 г. и финализираха развода си през декември 2024 г. Шестте им деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шило, Нокс и Вивиен – вече са пълнолетни, пише "Marca".