Лилия Маравиля: Рисковано и полезно е да видиш истината за себе си

Най-новата театралната постановка с участието на обичаната Лилия Маравиля направи премиерата си на 8 май в София. По този повод актрисата гостува за интервю в "Събуди се" по NOVA, където сподели за уроците от професията и коментира участието си в спектакъла. "Ние, хората, обикновено имаме една представа за себе си и много се притесняваме от това как другите гледат на нас. И това е голямото разминаване. Всъщност тук философията е да се погледнеш в огледалото и някак си да видиш истинското си аз, което е много трудно, но освен че е рисковано, понякога е и много полезно", каза тя.

"Огледалце, огледалце" на Леонор Конфино е съвременна комедия за човека на XXI век, живеещ в епоха на все по-голямо отчуждение, поставяща въпроса способни ли сме да видим света такъв, какъвто е, или го виждаме единствено през отражението на самите себе си.

Фотограф: Александър Богдан Томпсън

На сцената зрителите гледаха Маргита Гошева, Иван Бърнев, Лилия Маравиля и Роберт Янакиев, под режисурата на Антон Угринов, в история, която преминава от интелигентен хумор към размисъл за това какво виждаме истински в себе си и в хората около нас.

Гордостта на една майка

В личен план Лилия Маравиля не крие вълнението си от успеха на своята дъщеря Паола, която спечели театралната награда "Икар". Маравиля смята, че младата актриса напълно заслужено получава това внимание, защото си е свършила добре работата.

"Знам какво е вълнението когато получаваш награда, но никога не може да се сравни с вулкана от емоции, когато виждаш "продължението си" да изживява същото това вълнение! Сълзи, радост, гордост! Какво по-хубаво от тези споделени мигове!", написа актрисата през март в личния си Facebook профил по повод награда ИКАР 2026 за дебют Паола Маравиля.