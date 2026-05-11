Дуа Липа съди технологичен гигант за милиони заради използване на лика ѝ

Поп звездата Дуа Липа заведе съдебен иск за 15 млн. долара срещу Samsung, твърдейки, че компанията е използвала образа ѝ върху опаковки на своите телевизори без разрешение. Певицата обвинява Samsung, че е използвал на видно място снимка на лицето ѝ без съгласие върху различни модели телевизори, продавани в САЩ, според иск, подаден в Окръжния съд на САЩ за Централния окръг на Калифорния.

В търсене на авторските права

Опаковките на Samsung са били "проектирани, за да се възползват неправомерно от трудно извоювания успех на г-жа Липа, за да рекламират и продават продуктите на Samsung", се посочва в документа.

Dua Lipa files $15 MILLION lawsuit against Samsung alleging the manufacturer used her face to sell TVs without compensation or permission. — Pop Crave (@PopCrave) May 10, 2026

Искът включва твърдения за нарушение на авторски права, нарушение на търговска марка и неправомерно използване на образа и лика на Липа, съобщи BBC.

Според исковата молба снимката е направена по време на участието на певицата на фестивала Austin City Limits през 2024 г., а Дуа Липа притежава авторските права върху нея.

Изпълнителката за първи път е забелязала своето изображение върху кутиите на Samsung през юни 2025 г., се посочва в исковата молба. Фенове в социалните мрежи също започнаха да публикуват постове по темата, наричайки продукта „телевизионната кутия на Дуа Липа“.

В иска са цитирани два конкретни коментара в Instagram, единият от които гласи: "Ще си купи този телевизор само защото Дуа е на него", а другият: "Ако искате да продадете нещо, просто сложете снимка на Дуа Липа върху него".

Според адвокатския екип на 30-годишната певица, Samsung явно е пренебрегнал "многократните искания" да "прекрати и се въздържа от нарушаване на правата ѝ".

Дуа Липа има редица търговски партньорства с марки като Puma, Versace и Yves Saint Laurent, както се посочва в съдебния иск. Тя е работила също с Apple, Porsche и Chanel, а наскоро стана глобален посланик на Nespresso.

Последният ѝ албум "Radical Optimism" излезе през 2024 г, припомнят от БГНЕС.