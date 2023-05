Владимир Михайлов срази всички в "Като две капки вода" в образа на Ед Шийрън и Андреа Бочели

Полуфиналната вечер бе открита от актьора Христо Петков, който влезе в образа на Антъни Кийдис от Red Hot Chili Peppers. Както винаги, Петков демонстрира огромния си талант и повдигна подобаващо настроението както на публиката, така и на журито.

Снимка: "Като две капки вода"/Facebook

След него на сцената на "Като две капки вода" се качи Йорданка Христова, имитирана от Дара Екимова. Младата певица трябваше да изпълни вечния хит "Песен моя, обич моя" и се справи отлично с трудната задача. След Дара дойде ред на имитацията на Христо Гърбов. Той влезе в образа на Mungo Jerry и изпя най-големия им хит "In the Summertime". Гърбов до последно остана верен на себе си и направи образа пародийно.

Един от финалистите - Тома, трябваше да имитира Любо Киров с песента му "Целуни ме". Макар и да не успя тотално да покрие образа на Любо, Тома отново направи много силна имитация и никак не е случайно, че един от фаворитите за спечелване на "Като две капки вода" този сезон.

Дуетът Ралица Паскалева и Димо Алексиев бяха женската група The Bangles и изпяха хита "Walk Like an Egyptian". Двамата актьори се превърнаха в любимци на зрителите и доказаха, че са страхотни имитатори. Яна Маринова пък завърши участието си в "Като две капки вода" в образа на Ицо Хазарта и песента му "Имам човек". Последната ѝ имитация беше доста добра и се превърна в страхотен край на участието ѝ.

Снимка: "Като две капки вода"/Facebook

Керана, която отива на финала, влезе в образа на ексцентричната Лейди Гага и хита ѝ "Born this Way". Енергията и на двете изпълнителки е толкова мощна, че не е изненада добрата имитация, която всички видяхме на сцената на "Капките". Следващият образ бе на Деси Добрева, изигран от Кали. Фолк певицата изпя "Песен на Червената шапчица" и каза "чао" на предаването.

Владимир Михайлов имаше тежката задача да представи двоен образ - Ед Шийрън и Андреа Бочели с песента "Perfect Symphony". Перфектната имитация и изключителен талант на Михайлов отново блеснаха и той смаза конкуренцията си в полуфиналната вечер.

Краят на вечерта бе поставен с гост-имитатор - Михаела Маринова на Кристина Агилера.