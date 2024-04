Забравена на тавана: Продават на търг акустична китара на Джон Ленън (СНИМКА)

Ленън е свирил на китарата при записа на албума на The Beatles от 1965 г. "Help!", казват организаторите на наддаването. Очаква се инструментът да се продаде за по-висока сума от първиначалната си оценка която е между 600 хил. до 800 хил. щатски долара.

Музикалният инструмент ще бъде продаден на търг на 29 май в "Хард рок кафе" в Ню Йорк и на уебсайта на организатора му.

Музикалният инструмент е открит от настоящите собственици по време на преместване в жилището им.

От намиращата се в САЩ аукционна къща "Julien's Auctions" заявиха, че са пътували до Великобритания, за да удостоверят автентичността на китарата, и са намерили оригиналния ѝ калъф - австралийски Maton, в боклука.

