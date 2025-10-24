Завещанието на Даян Кийтън: Актрисата оставя 5 млн. долара на домашния си любимец (СНИМКИ)

Една от най-големите радости в живота на легендарната актриса Даян Кийтън беше нейният златен ретривър Реджи - кученце, което тя осинови по време на пандемията и което ѝ донесе истинско щастие в последните ѝ години. След смъртта ѝ на 11 октомври 2025 г. от пневмония, на 79-годишна възраст, феновете ѝ по целия свят се запитаха какво ще се случи с домашния ѝ любимец

В различни медии се появиха твърдения, че тя е завещала голяма сума на кучето си.

Според изданието "Naughty But Nice" на журналиста Роб Шутър, Реджи ще бъде напълно осигурена - актрисата е оставила доверителен фонд от 5 милиона долара от своето състояние, оценявано на около 100 милиона долара. Средствата ще покриват всичко необходимо за щастливия живот на кучето - частен дом, гледачи, както и постоянни дарения за организации за защита на животните от името на Кийтън.

"Реджи беше целият ѝ свят", споделя близък приятел на актрисата.

"Даян обичаше да се шегува, че големите ѝ любови в живота са децата ѝ, Ал Пачино, архитектурата — и това куче."

Съвсем символично, последната публична снимка на Кийтън е именно с Реджи - публикувана на 11 април в профила на магазина "Hudson Grace" в Сан Франциско. През 2024 г. звездата от "Невъзможно твоя" си партнира с лайфстайл марката, за да създаде собствена линия за домашен интериор, в която, разбира се, присъстват и легла и лакомства за кучета.

Реджи става част от живота на актрисата през октомври 2020 г., когато тя я представя на своите последователи в Instagram с очарователна снимка и забавно послание, в което казва "Наполовина кон ли е или е наполовина куче? Може би е луда. Обичам я".

Любовта на актрисата към животните

По-късно, в интервю за "AARP The Magazine" през март 2023 г., Кийтън разказва, че всъщност не е търсила нов домашен любимец: "Дори не я поисках. Една приятелка дойде при мен и каза: "Мисля, че имаш нужда от това куче." Аз отвърнах: "Добре, предполагам". Разбира се, сега я обожавам. Кучетата са неустоими. Те са просто глупачета. Реджи е голямо хулиганче - страхотно хулиганче — и е ужасно забавна."

Близки до актрисата споделят, че не са изненадани от решението ѝ да включи Реджи в завещанието си, защото любовта ѝ към животните винаги е била част от нейната същност. "Тя искаше Реджи да живее със същото достойнство и чувство за хумор, с които живееше и самата тя", казва източник, близък до семейството.

"Това е най-типичното за Даян нещо - ексцентрично, добро и изпълнено с дълбока любов."

До последния си ден Реджи остава нейният най-добър космат приятел - свидетелство за това, че обичта, състраданието и нежността, които Кийтън излъчваше на екрана, са били не по-малко истински и в живота ѝ, пишат от "She Knows".