Спорт:

Звездните отбори в "Hell's Kitchen" се обединиха. Кои известни отпаднаха? (ВИДЕО)

24 април 2026, 10:50 часа 0 коментара
Снимка: NOVA
Актрисите Рая Пеева и Красимира Демирева от Златните бяха елиминирани от предаването "Hell’s Kitchen" тази седмица (23 април). Двете бяха номинирани след седмичното кулинарно предизвикателство и не се справиха с ръководенето на първата обединена вечерна резервация на звездните готвачи. "В кухнята не се делим на елит и простолюдие", с тези думи се обърна шеф Виктор Ангелов към Рая Пеева. "Има добри готвачи, има лоши готвачи. 

"Задачата беше да работите заедно, а не един срещу друг. Но ти успя да настроиш Златни срещу Платинени", каза той и допълни, че причината вероятно е неволна, породена от липса на опит. 

Как се стигна дотук?

Тази седмица Златните и Платинените започнаха кулинарните си приключения със забавна игра, която изпита техния баланс и бързи реакции. Победа и предимство заслужиха Платинените, които успяха да триумфират в изпитанието за приготвяне на домашна паста. Най-добре със задачата се справи рапърът Йонислав Йотов-Тото и грабна имунитет, докато оранжеви престилки облякоха актрисите Рая и Красимира.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В началото на вечерната резервация шеф Виктор Ангелов сподели на звездните кулинари, че ще трябва да работят заедно като отбор, за да изпълнят всички поръчки в ресторанта. Този развой на събитията доведе до множество неразбирателства между бившите съперници и настоящи съотборници, което не им позволи да завършат вечерята. Вследствие на неуспеха, двете номинирани актриси се разделиха с надпреварата.

Следващата седмица приключенията в Кухнята на Ада продължават с първото съревнование между Черните куртки и новосформирания звезден отбор.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
ТВ предавания Hells Kitchen
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес