Кола удари друга, падна от 3 м и влетя в подлез с магазини в Шумен (СНИМКИ)

Кола се вряза в подлез с магазини в центъра на Шумен след катастрофа между два автомобила, съобщиха от областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР - Шумен). Инцидентът е станал малко след 9:00 ч. тази сутрин, 18 април, на бул. „Симеон Велики“. При сблъсъка единият автомобил е скъсал мантинелата и е пропаднал в подлеза. Преди да падне от три метра, леката кола с марка "Ауди" се е ударила в общински автомобил "Дачия".

Изяснява се кой от двата автомобила е преминал на червен светофар на кръстовището и е причинил катастрофата.

Още: Тежка катастрофа със загинал пешеходец затруднява движението на магистрала "Марица"

Пробите за алкохол на шофьорите са отрицателни, трима са ранени

Шофьорите са тествани за алкохол и пробите им са отрицателни, предаде в. "Сега".

Трима души са пострадали и са откарани в болница, двама от тях - тежко. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. В магазините са нанесени щети.

В лечебното заведение е установено, че шофьорът на автомобила "Ауди", 25-годишен мъж от Шумен, е без травматични увреждания, но шофьорът на "Дачия"-та, 53-годишен мъж от Шумен, е с мозъчно сътресение и травма на шията. Спътникът му - местен жител, също на 53 години, е с множество счупвания на ребра и пневмоторакс, предаде БТА. Двамата са настанени за лечение в болницата, уточниха от пресцентъра на полицията.

Още новини от последните катастрофи у нас:

Кола с младежи се заби в дърво

Ужас на пътя: Тежка катастрофа в Монтанско, двама са загинали, има ранени деца

Жестока катастрофа в Хаинбоаз: Има загинал

Камион уби на място пешеходка в София