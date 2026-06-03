Отказал да се подчини: САЩ стреляха по танкер, опитал да пробие блокадата край Иран (ВИДЕО)

Американската армия съобщи, че е извадила от строя танкер, като е стреляла по машинното му отделение, за да му попречи да достигне иранския остров Харг в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища, предадоха световните агенции. Американските военни разсекретиха и запис от удара по плавателния съд.

U.S. forces stopped a Botswana-flagged oil tanker heading toward Iran after it ignored warnings. pic.twitter.com/gQFAF9DC3u — Clash Report (@clashreport) June 2, 2026

Екипажът на кораба „Лекси“, плаващ под флага на Ботсвана и без товар, е игнорирал многократни предупреждения от американските сили, преди те да изстрелят ракета срещу него, за да го спрат, се казва в съобщение на американското Централно командване за Близкия изток, публикувано в Екс. Американските военни твърдят, че са действали така, за да се предотврати нарушаване на наложената блокада. Предупрежденията към кораба са били отправени в рамките на 24 часа, преди американските сили да действат.

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Американските сили освен това казаха, че досега са пренасочили 122 кораба, които са се опитвали да влязат или да излязат от ирански пристанища.

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