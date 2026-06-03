Със заем по програмата SAFE: Румъния подписа рекордни договори за въоръжение с Rheinmetall

Румъния подписа договори за отбрана на стойност 5,7 милиарда евро с Rheinmetall по програмата SAFE за заеми на ЕС.
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Според информацията, северната ни съседка ще получи:
- 298 бронирани машини KF41 Lynx IFV на стойност 3,3 млрд. евро
- 7 системи за противовъздушна отбрана Skynex за 982 млн. евро
- 2 корабни патрулни съда за 920 милиона евро
- 401 760 патрона 35mm AHEAD боеприпаси за 450 милиона евро.
Това е един от най-големите пакети за отбранителни доставки за една страна в европейската история. Очаква се значителна част от производството на техниката да бъде именно в Румъния.
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