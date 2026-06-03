Анализ: Недостигът на ракети "Пейтриът" създава "прозорец от възможности" за Русия в Украйна

Чрез ескалиране на ракетните атаки срещу Украйна, Русия се възползва от критичния глобален недостиг на ракети за противовъздушна отбрана, съобщава The Guardian. Въпреки че САЩ увеличават производството на ракети-прехващачи, недостигът ще продължи дълго време. Анализаторите смятат, че той ще продължи поне две до три години. Първите стъпки за увеличаване на производството бяха предприети веднага след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, но „увеличаването на производството отнема години“.

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„Най-очевидното въздействие ще бъде върху Украйна и страните от Персийския залив. Но недостигът ще има и дългосрочни последици“, се казва в статията. Авторите отбелязват, че това вече е повлияло на руската тактика във войната с Украйна, особено предвид напрежението относно достъпа на украинската армия до ракети „Пейтриът“ между Киев и администрацията на Тръмп, чиято „подкрепа за Украйна е била в най-добрия случай половинчата, а в най-лошия „граничеща с враждебност“.

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Но въпросът придоби особена спешност, предвид заплахите на Русия да започне нови масирани, систематични въздушни удари срещу Украйна, включително срещу правителствени сгради. Отбелязва се също, че недостигът на ракети-прехващачи ще повлияе на планирането на бойната готовност на НАТО на фона на оценките за нарастващата руска заплаха за Европа.

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Авторите цитират мнението на анализаторите, че проблемът е възникнал от съвпадение на фактори, включително съкращения на разходите, погрешни допускания в дългосрочното планиране и обществени поръчки за отбрана, както и невъзможност да се предвиди рискът, в случай на война между САЩ и Израел и Иран, те да продължат да изстрелват ракети по съседите си от Персийския залив за продължителен период от време.

Използване на Patriot срещу балистични ракети

В статията се припомня, че в момента „Пейтриът“ се смята за най-добрата защита срещу балистични ракети на голяма височина. Въпреки че съществуват европейски системи за противовъздушна отбрана, те значително отстъпват на американските в това отношение.

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Освен това, недостигът на ракети „Пейтриът“ създава „прозорец на уязвимост“ не само за Украйна, но и за други страни, които разчитат на САЩ за системи за противовъздушна отбрана. „Пейтриът“ се използва широко от съюзниците на САЩ, включително в Персийския залив. Сред страните, използващи системата, са още Германия, Нидерландия, Гърция, Испания, Полша и Швеция. Вълнението беше предизвикано главно от интензивното използване на прехващачи „Пейтриът“ по време на американско-израелската кампания срещу Иран. Според някои оценки, този конфликт е изчерпал близо една трета от наличностите на прехващачи „Пейтриът“.

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Преди дни президентът Володимир Зеленски изпрати писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп, в което се посочва, че Украйна в момента разчита на американска помощ за балистична противоракетна отбрана. В писмото се отбелязва, че Украйна е готова да закупи определен брой системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и ракети-прехващачи. Киев предлага и план за съвместно производство на тези системи в Европа под контрола на САЩ.

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Припомняме, че според експерта Олег Катков Русия произвежда повече балистични ракети на месец, отколкото САЩ произвеждат ракети-прехващачи. Докато Русия произвежда 60 ракети „Искандер-М“ месечно, САЩ произвеждат средно по 56 ракети „Пейтриът“ за същия период. На фона на недостига, Украйна предложи на САЩ да удължат лиценза си за производство на такива ракети. Дори и да бъде одобрен обаче, процесът ще отнеме приблизително 10 години.