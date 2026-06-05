Засилва се търсене на кадри в търговията и туризма

Пазарът на труда в България отбелязва през май умерен ръст, като активността на работодателите се увеличава спрямо предходния месец, въпреки че на годишна база броят на обявите за работа остава по-нисък, сочат данни от месечния анализ нa HR компанията и кариерния сайт JobTiger. В края на май JobTiger отчита приблизително 41 150 обяви за работа във водещите сайтове за свободни позиции в страната.

Увеличение на обявите с 2 на сто

В сравнение с предходния месец се наблюдава увеличение от 2 на сто, което се равнява на близо 700 нови предложения.

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Най-съществен ръст е отчетен в секторите „Търговия и продажби“ (649 нови предложения и увеличение от 25 на сто) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (557 нови предложения и ръст от 18 на сто). По-умерен ръст спрямо април се наблюдава в секторите „Логистика и транспорт“ (8 на сто) и „Здравеопазване и фармация“ (5 на сто). В същото време останалите сектори отчитат спад в броя на обявите. Най-съществено намаление се наблюдава в сектор „Производство“ (-343 обяви), следван от „Информационни технологии“ (-213 обяви) и „Счетоводство, одит и финанси“ (-112 обяви).

Сравнено с предходната година, обявите за работа през май са с 9 на сто по-малко, или с около 4 000 предложения по-малко спрямо 2025 г., сочат данни от анализа на компанията. В сравнение с миналата година ръст се отчита единствено в секторите „Информационни технологии“ (1400 обяви повече) и „Производство“ (750 обяви повече).

Дялово разпределение

Дяловото разпределение на обявите през май се доближава до това от предходния месец. Секторът „Търговия и продажби“ продължава да заема една четвърт от общото предлагане в страната с дял от 25 на сто. След него се нареждат секторите „Производство“ (20 на сто), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (18 на сто), „Административни и обслужващи дейности“ (11 на сто) и „ИТ“ (10 на сто). Останалите „Логистика и транспорт“ (8 на сто), „Строителство“ (6 на сто), „Здравеопазване и фармация“ (5 на сто), „Счетоводство, одит, финанси“ (5 на сто), „Маркетинг и реклама“ (2 на сот) и „Изкуство“ (1 на сто) са без промяна.

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Работа от вкъщи

Дяловото разпределение на работата от вкъщи спрямо общия брой обяви е 6,7 на сто. Като по сектори обявите са разпределени по следния начин: 39 на сто в сектора „ИТ“, следван от „Административни и обслужващи дейности“ (17 на сот), аутсорсинг (BPO) индустрията (13 на сто) и „Търговия и продажби“ (7 на сто).

Предлагане по градове

София продължава да бъде водещ град на пазара за обяви и регистрира повишаване на обявите спрямо април от 5 на сот, се отчита в анализа. Дяловото разпределение по градове за май е: София (36 на сто), Пловдив (9 на сто), Варна (8 на сто), Бургас (4 на сто), Русе (3 на сто) и Стара Загора (2 на сто).

Данните за изминалия месец показват, че пазарът на труда продължава да бъде динамичен, като се наблюдават отчетливи разлики между отделните сектори, коментират от компанията. Ръст в броя на обявите се наблюдава основно в „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“, подкрепени от сезонното засилване на търсенето на персонал. По-умерено увеличение се отчита в „Логистика и транспорт“ и „Здравеопазване и фармация“.

В началото на май от компанията отчетоха ясно изразена динамика с преобладаващ ръст в обявите за работа в повечето сектори през април спрямо март и допълниха, че има по-засилено търсене на кадри в традиционно сезонни отрасли като туризма и търговията.