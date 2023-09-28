Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 в Сливен
Кандидат-кметове
ИК "Минчо Росенов Афузов" - Минчо Росенов Афузов
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - Кольо Йорданов Милев
7. ПП ГЕРБ - Стефан Николов Радев
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - Пламен Крумов Стоянов
42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Климент Пламенов Шопов
57. Движение за права и свободи – ДПС - Мустафа Юсеинов Мустафов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Маринчо Христов Христов
Кандидати за общински съветници
Местна коалиция "ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ" (ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ)
101. Доброслав Иванов Иванов
102. Спас Стойчев Спасов
103. Росица Колева Колева
104. Станислав Стоянов Стамов
105. Георги Великов Канев
106. Пламен Тодоров Петров
107. Костадин Иванов Славов
108. Йовка Стоянова Кондева
109. Стоянка Николова Станева
110. Атанас Спасов Гелев
111. Момчил Атанасов Божинов
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Кольо Йорданов Милев
102. Събина Василева Петканска - Вълева
103. Соня Тенева Келеведжиева
104. Стефан Щилиянов Щилиянов
105. Деница Нанкова Проданова
106. Иван Илиев Султанов
107. Минко Костов Минчев
108. Кирил Илиев Киряков
109. Детелина Йорданова Симеонова
110. Николай Добрев Недев
111. Сиво Петров Сивов
112. Петя Колева Колева
113. Щилиян Йорданов Кабранов
114. Християн Мирославов Торлозов
115. Красимир Тодоров Сивов
116. Марияна Николаева Хаджиева
117. Божидар Димитров Андреев
118. Тодор Стоянов Тодоров
119. Михаил Иванов Стоянов
120. Мартина Райкова Василева
121. Тихомир Величков Митев
122. Силвия Йорданова Петрова
123. Симон Минас Варлиян
124. Милен Станимиров Стойчев
125. Георги Златев Георгиев
126. Диляна Тихомирова Даскалова
127. Мария Вълчева Вълчева
128. Мартин Иванов Благоев
129. Деян Тончев Колев
130. Божидар Кирилов Шекерданков
131. Янко Георгиев Янков
132. Здравко Димитров Ножаров
133. Димитър Хубенов Шейредов
134. Иван Николаев Димитров
135. Стефка Тодорова Колева
136. Тянка Гендова Атанасова
137. Десислава Иванова Митева
138. Мария Росенова Михайлова
139. Божидар Богомилов Йотков
140. Боряна Евгениева Стайкова
141. Георги Иванов Георгиев
6. ПП НДСВ
101. Мирослава Петкова Митева-Тенева
102. Силвия Филипова Недева
103. Иван Благоев Благоев
7. ПП ГЕРБ
101. Стефан Николов Радев
102. Здравко Кирилов Костадинов
103. Димитър Ганев Митев
104. Веселина Георгиева Тонева
105. Димитър Колев Павлов
106. Христо Георгиев Котов
107. Лидия Начева Димитрова
108. Милена Петкова Ченкова-Дурева
109. Евгений Балев Герганов
110. Славена Георгиева Шейтанова
111. Теодора Тодорова Маринова
112. Станимир Русев Комбалов
113. Йордан Петров Стефанов
114. Веселина Куртева Куртева
115. Христо Борисов Борисов
116. Кремена Стефанова Темелкова
117. Галя Агоп Хачадурян
118. Ивайло Иванов Стамов
119. Милен Стоянов Петков
120. Тодор Георгиев Георгиев
121. Георги Стоянов Даскалов
122. Събин Димитров Хаджиев
123. Алексей Василев Василев
124. Милена Петкова Гочева
125. Стефан Тончев Кондузов
126. Дора Димитрова Ескидарова
127. Виолина Емилова Попова
128. Георги Стоянов Стоянов
129. Денко Кирилов Делчев
130. Петър Недков Костадинов
131. Милена Василева Ангелова
132. Живко Александров Минчев
133. Константин Христов Янев
134. Андрей Михайлов Карапетков
135. Миглена Динева Петрова
136. Тихомир Бойков Цанев
137. Белин Белинов Долушанов
138. Хермина Стоянова Петрова
139. Силвия Господинова Маринова
140. Вероника Тошкова Тодорова
141. Николай Иванов Колев
14. Граждани за Общината
101. Тодор Георгиев Тодоров
102. Енчо Павлинов Гаджев
103. Силвия Тодорова Георгиева
104. Петър Минчев Иванов
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Пламен Крумов Стоянов
102. Стефан Петров Стайков
103. Евгени Митев Енев
104. Николай Стоянов Стоянов
105. Ваня Тодорова Проданова-Стефанова
106. Свилен Станчев Станчев
107. Момчил Димитров Пантелеев
108. Петър Веселинов Балтов
109. Георги Живков Георгиев
110. Атанас Тодоров Чанев
111. Христо Василев Узунов
112. Радомир Недков Йорданов
113. Йовита Тодорова Пенчева
114. Магдалена Вичева Ганева
115. Станислав Иванов Раднев
116. Стефан Христов Христов
117. Петко Добринов Добрев
118. Димитър Юриев Петров
119. Деян Тодоров Азов
120. Гончо Дечев Стоянов
121. Антоний Йорданов Сяров
122. Евгений Вълев Тенев
123. Руси Кънев Ненчев
124. Мария Димитрова Балъкчиева
125. Тодор Иванов Хайдутов
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Златица Митева Кунева
102. Иван Петров Радев
103. Нели Стоянова Иванова
104. Стоил Динев Стоилов
105. Александра Константинова Великова
106. Наталия Красимирова Костова
107. Иван Русев Иванов
108. Ралица Грудева Атанасова
109. Дана Йорданова Русева
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Пламен Николаев Михайлов
102. Ивайло Диянов Николов
103. Ирина Генова Янкова
104. Христо Росенов Христов
105. Славчо Колев Йовчев
106. Димитър Людвик Сахакян
107. Георги Калоянов Калудов
108. Йордан Николов Кирчев
109. Христо Иванов Апостолов
110. Теодора Илиева Тодорова
111. Христо Георгиев Темелков
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
101. ДИМИТЪР ПЕТРОВ СЯРОВ
102. МАЯ ДИМИТРОВА МИЛАНОВА
103. ТОДОР ЦВЕТКОВ КОНСТАНТИНОВ
104. МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ
105. БОРИЛ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
106. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ
107. СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ КОЙЧЕВ
108. БОРЯНА ЛЕОПОЛДОВА ВИДИНОВА
109. ПЕПА МИТКОВА МИТЕВА
23. БЗНС
101. Пламена Кирилова Еремиева
102. Иван Петков Плачков
103. Христо Иванов Батинков
104. Васил Славов Славов
105. Мариела Димитрова Байкова
106. Бойко Йорданов Стойчев
107. Галин Живков Радев
108. Димитър Димитров Фърчанов
109. Мариян Атанасов Димов
110. Нецка Цачева Ненкова
111. Веселин Василев Павлев
112. Маргарита Славова Хисапчиева
113. Йорданка Иванова Таскова
114. Деню Николов Денев
115. Кръстю Кондев Георгиев
116. Анна Ангелова Кънева
28. ЛЕВИЦАТА!
101. СТЕФАН ПАСКОВ СТЕФАНОВ
102. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
103. ВЛАДИМИР МИНКОВ СТЕФАНОВ
104. ИВАН КОЛЕВ ДАНЧЕВ
105. СВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ МЪНДЕВ
106. АТАНАС КОСТОВ ДЕЛИБАЛТОВ
107. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ КАДИРЕВ
108. КРАСИМИР КОСТАДИНОВ АЛЕКСИЕВ
109. АНДОН ЯНКОВ ДЮЛГЕРОВ
110. ЛИЛКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
111. ПЕТКО ПЕТРОВ КЕНАРЕВ
112. НАДЕЖДА ИЛИЕВА ИВАНОВА
113. ВАНЬО АНГЕЛОВ МЪНДЕВ
114. АЙДЪН АЗИСОВ БАДЪРОВ
115. ИВАН БЯНКОВ ДИМОВ
116. АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ИВАНОВА
117. СТОЯН ТОТКОВ ДИМОВ
118. МИРОСЛАВ КЪНЧЕВ ДОЧЕВ
119. СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА РУСЕВА
120. АШКЪН САЛИЕВ КОЛТУКЛИЕВ
121. МАРИЯ ПЕТКОВА ГРИГОРОВА
122. ДИМИТЪР АНТОНОВ ПАВЛОВ
123. НАТАЛИЯ МИРОСЛАВОВА ПЕХЛИВАНОВА
124. МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
125. НИКОЛА КЪНЕВ НИКОЛОВ
126. КРАСИМИР ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
127. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
128. ТАТЯНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
129. ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
130. МИНКО АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
131. СТАНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
132. ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТАШЕВ
133. МАРГАРИТ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
134. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА
135. ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
136. КРЪСТЬО ИВАНОВ КРЪСТЕВ
137. ДОБРИН МИТКОВ ДОБРЕВ
138. ДИМЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
139. СТОЯНКА ЗАХАРИЕВА ЧЕРКЕЗОВА
140. ПОЛИНА БОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА
141. СТОЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Климент Пламенов Шопов
102. Динко Начев Ганчев
103. Филип Тодоров Кънев
104. Кирил Пенев Кирилов
105. Александър Божидаров Борденяшки
106. Асен Веселинов Ганчев
107. Петко Иванов Карабоиков
108. Самуел Иванов Иванов
109. Асен Делчев Стойнов
110. Слави Атанасов Гунев
111. Ивелина Филчева Такева-Беберова
112. Стилиян Атанасов Големецов
113. Янко Илиев Тенев
114. Десислава Христова Андрова
115. Христо Джендов Баев
116. Мариета Йорданова Добрева
117. Иван Светлинов Василев
118. Светослав Венелинов Чанев
119. Здравко Стоянов Хаджиев
120. Неделчо Андонов Великов
121. Иван Бончев Иванов
122. Николай Йорданов Ников
123. Иван Илиянов Колев
124. Росица Йорданова Стаматова
125. Златомира Миткова Стоянова
126. Йордан Йорданов Георгиев
127. Антон Маринов Господинов
128. Стоян Стефанов Великов
129. Севда Андонова Желязкова
130. Петко Стойчев Черкезов
131. Живодар Манчев Манчев
132. Димитър Стефанов Димитров
133. Ангел Събев Ангелов
47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
101. Веселин Иванов Георгиев
102. Петя Борисова Борисова
103. Христо Николов Мавродиев
54. ПП Движение Напред България
101. Георги Данаилов Тенев
102. Недко Йорданов Недев
103. Светла Ивова Петрова
104. Стефка Николаева Шевкенова-Пашова
105. Бойко Йорданов Николов
106. Кремена Александрова Иванова
107. Ивайло Христов Христов
108. Даниела Тодорова Иванова
109. Владимира Костова Тенева
110. Елена Стефанова Попова
111. Димитър Алексиев Йорданов
112. Радослава Валентинова Генова
113. Божидар Йорданов Йорданов
114. Мина Васкова Жечева
115. Димитър Нанков Куршумов
116. Живко Василев Илиев
117. Михаела Михайлова Грабева
118. Свилен Красимиров Вълков
119. Илиян Боянов Рундев
120. Стефан Николаев Кирилов
121. Димитър Антонов Донев
122. Теодор Цонков Чолаков
123. Ченгиз Веселинов Йорданов
124. Мария Георгиева Куртева
125. Николай Христов Къчев
126. Янка Петрова Стойкова
127. Милен Георгиев Шидеров
128. Сергей Петрович Беров
129. Христо Иванов Христов
130. Силвия Сергеева Стойчева
131. Петър Христов Братанов
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Мустафа Юсеинов Мустафов
102. Несрин Себахатинова Стойчева
103. Валентин Кръстев Георгиев
104. Онур Нуртен Шекеров
105. Ренета Антонова Илиева
106. Димитър Иванов Русчев
107. Али Османов Мехмедов
108. Пламен Рашков Маринов
109. Мустан Мустафа Мехмедали
110. Ведат Межнунов Мустанов
111. Мустафа Салиев Даудов
112. Орхан Исмаилов Хасанов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Маринчо Христов Христов
102. Даниел Петров Петров
103. Пепа Цветанова Генчева
104. Христо Стефанов Стоянов
105. Елена Димчева Петкова
106. Мартин Златков Маринов
107. Поля Александрова Филипова
108. Татяна Минчева Петкова
109. Теодор Иванов Дойчев
110. Христо Стойчев Иванов
111. Живко Иванов Петков
112. Мариана Николова Минишка- Марчева
113. Тодор Боянов Тодоров
114. Нели Николова Минчева
115. Калин Сашев Христов
116. Стефан Георгиев Трендафилов
117. Христо Стоянов Христов
118. Ивелина Христова Бонева
119. Сашо Мишев Йорданов
120. Драгомир Богомилов Драганов
121. Галина Стойчева Сярова
122. Владимир Станимиров Георгиев
123. Стефан Здравков Стефанов
124. Гергана Иванова Георгиева
125. Николай Кръстев Николов
126. Живко Огнянов Абрашев
127. Красимир Георгиев Георгиев
128. Теньо Иванов Божеков
129. Павлета Светлинова Христова
130. Руслан Йорданов Кънев
131. Живко Стефанов Стефанов
132. Дияна Петрова Драганова
133. Донка Илиева Митева
134. Цонка Митева Попова
135. Красимира Русева Стойчева
136. Кирил Димитров Парушев
137. Господин Добрев Стефанов
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Редактор:
Яна Баярова