"Младежта се събуди": Възхищението на вече зрял човек от протеста срещу бюджет'26 и властта (ВИДЕО)

Александър Кошничаров, който участва в протеста, изрази възхищението си от младите хора, дошли на протеста в София. По думите му, краят на протеста се намира на входа на Царската градина, като началото му стига до бул. „Мария Луиза“.

"Според мен има към 60 000 – 70 000 души. Този протест е изключително и само от млади хора. Над 80% са само млади хора", обяснява той. "Много се радвам, че младите хора най-после се събудиха, колкото и да им обясняват по завладените медии, че те не знаят за какво протестират, че не знаят за какво са на площада", обясни още той. "Бъдеще в България има и те ще го изградят това бъдеще, убеден съм в това", допълва Кошничаров.

Той обяснява, че неговото поколение на хората, родени през 60-те години, са опитали през 90-те да променят нещата, но не са успели. „Това поколение сега ще успее, ще довърши това, което ние започнахме, аз съм убеден“, казва още Александър Кошничаров.

