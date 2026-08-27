Левски продава звезда веднага след отпадането от Шампионска лига

Левски загуби с разгромното 0:4 от гръцкия шампион АЕК Атина в реванша и след 0:0 в първия мач отпадна от Шампионска лига. "Сините" имат гарантирано място в основната фаза на Лига Европа, но въпреки това може да продадат Светослав Вуцов до края на летния трансферен прозорец, пишат колегите от "Тема спорт". Преди време стана ясно, че скаути от различни държави наблюдават българският вратар изкъсо, а най-сериозен интерес имаше от английския Уулвърхямптън.

Левски може да продаде Светослав Вуцов

Светослав Вуцов е част от Левски от 2025 г. Той бързо спечели титулярно място в клуба и от тогава е неизменен първи избор под рамката за "сините". Наскоро той подписа нов догоовор на "Герена", но според информациите, ако Левски получи достатъчно задоволителна оферта, ще приеме оферта за Вуцов. Именно това е причината "сините" да проявят толкова голям интерес към една от звездите на Локомотив Пловдив. Покрай ангажиментите в Европа, на "Герена" бяха оставили лятната селекция на изчакване, но сега, когато всичко приключи, вече няма какво да отклони вниманието на клуба от остатъка от трансферния прозорец.

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Левски подновява работата си на трансферния пазар

Левски има още доста работа на трансферния пазар. Слуховете за продажба на Кристиан Макун стават все по-силни, а условията на "сините" това да се случи са две - да получат добра оферта и да имат време да намерят заместник на централния защинтик. Отделно, договорът на Макун изтича в края на настоящия сезон и ако не го продаде, Левски рискува да го загуби със свободен трансфер.

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