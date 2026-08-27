Левски: Това не е краят – тепърва ни чака „синя“ есен и зима в Лига Европа!

Ръководството на Левски се обърна към привържениците на тима след тежкото поражение с 0:4 от АЕК в Атина, което сложи край на надеждите на столичния тим за достигане до основната фаза на Шампионската лига. Въпреки разочарованието от отпадането „сините“ поставиха акцент върху положителните моменти от европейското си участие. От клуба отчетоха натрупания международен опит и емоциите от мачовете през последните два месеца като важна крачка в развитието на отбора.

„Беше емоционален път, който изминахме заедно“

„Загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното „синьо“ лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му - тепърва ни чака „синя“ есен и зима в Лига Европа! Благодарим ви за изумителната подкрепа!“, написаха от клуба.

Въпреки загубата в гръцката столица, европейското приключение на Левски продължава. Тимът ще има възможност да запише нови международни мачове в Лига Европа до края на годината.

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