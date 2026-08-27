25% ръст на жилищните кредити у нас

Кредитирането у нас бележи устойчив ръст за пореден месец. Това сочат данните на Българската народна банка.

Така например жилищните кредити, отпуснати от българската банкова система, нарастват на годишна база с 25,7% до общо 19,022 млрд. евро към края на месец юли тази година. За сравнение, към края на юли 2025 година заемите за жилище у нас възлизаха на 15,133 млрд. евро или с 3,88 млрд. евро по-малко спрямо настоящия резултат.

Регистрира се леко забавяне на годишния темп на растеж, тъй като през юни годишното увеличение бе 26,4%.

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Според последното издание на Анкетата за кредитна дейност на банките в България, очакванията на кредитните институции са силното търсене на жилищни кредити да се запази без промяна през третото тримесечие на настоящата година, припомня БТА. Банките отчитат, че търсенето на заеми за жилище през второто тримесечие на годината се е засилило спрямо първите три месеца на 2026 година.

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Има ръст и при потребителските кредити, като те нарастват с 15,4% на годишна база (14,8% годишен ръст през юни) до 12,089 млрд. евро към края на седмия месец на тази година.

Общият размер на кредитите за домакинства у нас възлиза на 32,129 млрд. евро към края на юли, като нараства с 20,8% на годишна база (21% годишен ръст през юни).

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 13% на годишна база през юли 2026 г. (12,1 на сто годишно повишение през юни 2026 г.) и в края на месеца достигат 29,150 млрд. евро. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,091 млрд. евро в края на юли 2026 година. В сравнение с юли 2025 г. те се увеличават с 10,6 на сто (11,9 на сто годишно повишение през юни 2026 година).

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В края на юли 2026 г. кредитите на неправителствения сектор в България нарастват с 16,5 на сто на годишна база (16,2 на сто годишно повишение през юни 2026 г.) до общо 66,369 млрд. евро, което се равнява на 53,3 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.