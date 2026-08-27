BILLA на ул. „Житница“ отваря врати след мащабна реконструкция

Магазинът предлага над 8000 артикула, актуализиран асортимент и нови удобства за клиентите BILLA България продължава активно своята програма за модернизация на магазините си в цялата страна. Част от нея е и филиалът на ул. „Житница“ 5А в София. След мащабна реконструкция на стойност над 1,6 млн. евро магазинът вече посреща своите клиенти с изцяло обновена визия, над 8000 артикула и актуализиран асортимент във всички стокови групи.

Площта на търговската зала е 730 кв. м., а оборудването е изцяло подменено по найсъвременни стандарти. Внедрени са енергоефективни решения като ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети. BILLA България активно се стреми към по-ефективното използване на ресурсите и намаляване на въглеродния отпечатък.

Асортиментът в секция Плодове и Зеленчуци е разширен. Като новости в магазина се открояват щанд с обслужване за прясно месо, разширена топла точка и всичко необходимо за ежедневния пазар. Традиционните каси са реконструирани за по-голямо удобство на клиентите. В обекта са инсталирани и 4 каси на самообслужване, които дават възможност за намаляване времето за изчакване.

Трансформацията на BILLA на „Житница“ е част от дългосрочната инвестиционна програма на компанията за обновяване на търговската мрежа и създаване на съвременна среда, отговаряща на променящите се нужди и очаквания на клиентите. Само за първите шест месеца на годината BILLA България инвестира над 11 млн. евро в модернизацията на 7 свои обекта в София, Варна, Хасково, Бургас, Поморие, Враца и Монтана. За 2026 г. са планирани реконструкции на 15 магазина на веригата.