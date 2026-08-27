Агресия и незаконни животни в архитектурен резерват: Собственик на стадо, заразено с антракс, опита да прегази журналисти (ВИДЕО)

В Ловешко напрежението ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново, където синът на собственика на заразената кравеферма на два пъти се опита да прегази журналисти, които снимаха буферната зона, отцепена от здравните власти. Той направи това първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. Извиканата на място полиция го е задържала, съобщиха от Нова тв.

"Днес виждаме как един тъпак със стадо заразено с антракс крави, се опитва да прегази с трактор журналисти, дошли да отразят случващото се. В селото на въпросните кравари, жителите отдавна се оплакват, че собствениците на кравефермата се държали агресивно. Дали органите на реда са знаели за това?", попита журналистът Татяна Кристи.

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"Дългодишното управление на мутри, които уставновиха пълно беззаконие в страната, създадаха усещане у голяма група хора, че каквото и да направят, няма да има последици. Такова усещане се подпомага и от неефективно правосъдие, правоохранителни органи и напълно неадекватни медии-боклук, заедно с всички дебилни платени говорещи глави в тях! Езикът на омразата и агресивното просташко поведение се промотира активно и от бълграски политици-мутри години наред, от неадекватни хора в образованието, в поп културата, от идиотски телевизионни формати и хората, които стоят зад тях. Държавата е съучастник в агресивната дебилизация на населението и последиците от това ги виждаме всеки ден! Ние наистина се превръщаме в посмешището на ЕС!", допълни тя.

Агресия и незаконно отглеждане на животни в архитектурен резерват

Проблемите в селото са налице отдавна - за това сигнализират и от Сдружение "Нов живот за Старо Стефаново". От там уточняват, че Старо Стефаново е архитектурен резерват и защитена територия, но въпреки това там въпросното семейство отдавна отглежда незаконно животни и се държи агресивно и арогантно.

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"Искаме да напомним, че в селото, освен проблемното стадо (собствениците гледат и стадо овце, и няколко коня), има регистрирани още две стада и то вътре, в регулацията на селото! От години и четирите стада са в абсолютно нарушение на Общинската наредба, регулираща животновъдната дейност, влязла в сила на 17.05 2017 г. След изтичане на обявения от общината период от пет години, в които животновъдите следваше да преведат в изпълнение наредбата, нарушенията продължават без никаква промяна. Пускани са и сигнали и подписка, а усложнената ситуация е обсъдена в Общинския съвет в края на май", твърдят от сдружението.

Според тях от Община Ловеч, ОДБХ, РИОСВ и Областната администрация продължават да не взимат мерки срещу незаконното отглеждане на животни в с. Стефаново, свободното им движение в населеното място и постоянното замърсяване, което причиняват.

"Напомняме факта, че всички стопанства се намират в старата част на селото, наречена Старо Стефаново, която е със статут на защитена територия и регистрирани 96 обекта недвижимо културно наследство! Без да посочваме всички нарушения на общинската наредба (което предстои официално да направим), ще посочим само, че според чл. 19, ал. 10 на същата е забранено "отглеждането на животни в имоти, намиращи се в близост до паметници на културата"", гласи позицията на сдружението.

"Що се отнася до семейство Недялкови - собственици на заразеното стадо, и задържаният им син Ангел, те отдавна са известни на институциите в Ловеч. Агресивното им поведение продължава с години. А дърводобивът, в който участва Ангел (за който говори бившия кметски наместник във видеото) е причина за създаване на зависимости и страх в местното население", твърдят още те.

От сдружението поставят и няколко неизяснени въпроси: Защо областният управител "пропусна" да спомене, че животните постоянно са ВЪТРЕ в селото? Защо "пропусна" да спомене, че Старо Стефаново е защитена територия? Защо пред камерата на Нова застава бившия кметски наместник, а не настоящият?

"Искрено се надяваме логично създалата се ситуация след години бездействие най-после да накара институциите да упражнят правомощията си и да премахнат животните от защитената територия", гласи още позицията.